​Con foco en la obra pública, Neuquén presentó el proyecto de ley en la Legislatura ​

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y su par de Infraestructura Tanya Bertoldi junto a la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, se reunieron hoy con diputados provinciales para explicar el plan de cálculo de recursos y de gastos para el año próximo, enviado días atrás por el gobernador Rolando Figueroa.

El Gobierno de la Provincia prevé invertir 1.800 millones de dólares en nueva infraestructura durante 2027. Se trata de una capitalización histórica volcada a la construcción de nuevas conexiones viales, escuelas, hospitales y centros sanitarios, comisarías y espacios deportivos y obras para la generación de energía, principalmente. La cifra representa al equivalente a lo realizado desde el inicio de gestión para fortalecer la equidad territorial e igualar las líneas de partida de todos los neuquinos.

En esta línea, el titular de la cartera económica, Guillermo Koenig, explicó hoy el Presupuesto 2027 enviado días atrás a la Legislatura por el gobernador Rolando Figueroa. Su tratamiento tuvo base en la Comisión B – de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas presidida por la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina– a la que asistieron miembros de la misma y otros diputados, también participaron la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano.

En esta oportunidad, anticipó que aún con los importantes montos previstos para la obra pública, gastos e inversiones de capital, Neuquén espera un superávit financiero del orden de los 200.000 millones de pesos para el 2027. El proyecto prevé ingresos por 11,4 billones de pesos y gastos por 11,1 billones de pesos.

Koening sostuvo que para su elaboración se tuvieron en consideración algunos datos estadísticos como el nivel de regalías, la inflación, el presupuesto ejecutado a al mes de agosto y la proyección del volumen de producción de petróleo y gas, como las variables macroeconómicas establecidas en el presupuesto nacional y estimaciones propias del gobierno provincial. En este sentido, aseguró que “este presupuesto es un plan muy ambicioso que tiene aproximadamente un 16% destinado a las inversiones de capital, una cifra inédita que refleja la intención de este equipo de gobierno de invertir fuertemente en infraestructura pública, que es el gran déficit que hoy tiene la provincia. Además, nos tenemos que preparar para lo que es el Neuquén del futuro que es de la producción, del turismo, donde hacen falta inversiones en rutas, en escuelas, en hospitales para poder ir cubriendo las deficiencias actuales, y anticipándonos a las futuras”.

En otro orden, el funcionario destacó que el proyecto de ley estipula un 22% a la cobertura de la administración central del Estado, que incluye a la justicia, la seguridad, el poder legislativo además de asumir los gastos que se contemplan para salud, educación y seguridad. “Hay que considerar que las provincias se hacen cargo de todo lo que necesitan estos sectores, es lo más importante de lo que lleva el gasto y a veces cuando se habla del gasto burocrático del Estado, en este presupuesto, para eso hay un 22%, el resto todo es todo social”, describió.

Alivio fiscal y beneficios para los buenos contribuyentes

Antes de dar inicio a la exposición sobre la Ley de Presupuestos 2027, Koening también expuso a los legisladores los 3 ejes de la reforma que impulsa el gobierno provincial sobre el Código Fiscal, orientada a reconocer el cumplimiento y facilitar la regularización, aliviar costos para las familias y facilitar la gestión de reclamos, y dar mayor claridad a las reglas tributarias ordenando el texto legal y precisando el alcance de los beneficios fiscales impulsados por Figueroa. En este sentido, se planteó la reformulación de 9 artículos: el 68, 89, 165, 182 bis, 184, 203, 237, 257 y 292.

“Estamos presentando un proyecto que tiene beneficios en cuanto a tasas lo que implica un alivio fiscal especialmente para los pequeños contribuyentes y las pequeñas y medianas empresas, como también hay un régimen de crédito fiscal para contribuyentes cumplidores y una moratoria con importantes ventajas para poder llegar a quienes hayan tenido algún problema de pago”, indicó al tiempo que refirió que “Neuquén tiene una las tasas efectivas de ingresos brutos más bajas de del país pero aun así, hemos propuesto seguir este produciendo algunas bajas, como también en el impuesto de sellos que se ha eliminado para las actividades financieras de préstamos personales”.