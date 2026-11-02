​Más de 140 productoras de toda la provincia se reunieron en Sauzal Bonito ​

Mujeres de 26 localidades, entre ellas productoras, crianceras y artesanas, participaron de una jornada de intercambio, capacitación y fortalecimiento de sus actividades productivas. El encuentro permitió compartir experiencias y abordar herramientas de financiamiento, comercialización y desarrollo rural.

La localidad de Sauzal Bonito fue sede del Encuentro Provincial de Mujeres Rurales, una jornada que reunió a alrededor de 140 mujeres provenientes de 26 localidades de 6 regiones de Neuquén. La actividad tuvo como objetivo reconocer el trabajo de las mujeres rurales, fortalecer los vínculos entre productoras y generar espacios de formación e intercambio de experiencias.

El encuentro se desarrolló en el Polideportivo de Sauzal Bonito y contó con la participación de productoras, crianceras y artesanas que contribuyen al sostenimiento de las economías familiares, la producción de alimentos y la preservación de los saberes y tradiciones de las comunidades rurales.

Durante la apertura, el subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, destacó la decisión de realizar estos encuentros en localidades del interior provincial, promoviendo la participación y el arraigo territorial.

“Nos parecía importante realizar los encuentros de mujeres rurales en localidades que, en muchos casos, no son sedes de encuentros o convenciones y que tienen que ver con el arraigo territorial”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de reconocer el trabajo productivo que desarrollan las mujeres en cada región de la provincia, desde la meseta y la precordillera hasta las zonas cordilleranas.

Zúñiga explicó que las propuestas y necesidades planteadas por las productoras en encuentros anteriores permitieron introducir modificaciones en distintas herramientas de gestión provincial. En particular, mencionó los avances en las líneas de financiamiento, con medidas orientadas a reducir las tasas de interés en el contexto de la emergencia por sequía y agilizar los tiempos entre la solicitud de los créditos y la transferencia de los fondos.

“Algunas de las cuestiones que se fueron planteando en el encuentro de San Roque el año pasado las hemos tomado como base para corregir algunas herramientas de gestión y crear otras, en particular todo lo que tiene que ver con la gestión de los créditos”, señaló.

También destacó el trabajo que se viene desarrollando para fortalecer las redes de salas de elaboración de alimentos, tanto en centros urbanos como en localidades y parajes rurales, a través de iniciativas comunitarias, municipales y privadas, con la participación del programa PRODA.

En este sentido, sostuvo que estos espacios permiten identificar nuevas demandas y continuar mejorando las políticas públicas destinadas al sector.

“Este encuentro nos sirve para poder potenciar aquellas herramientas que se necesitan gestionar desde el Estado para fortalecer el trabajo comunitario de cada uno de los lugares y de las unidades productivas”, afirmó.

A lo largo del día se desarrollaron actividades orientadas a fortalecer las capacidades de gestión y comercialización de los emprendimientos rurales.

El programa incluyó una instancia de educación financiera, con testimonios de productoras sobre sus actividades y los costos vinculados a la producción, y una presentación sobre comercialización a cargo del Centro PyME-ADENEU.

También se compartió la experiencia de los premios Lía Encalada, de Mar del Plata, y se realizó un taller de costos de producción, seguido de un espacio de puesta en común entre las participantes.

Además, se presentaron las líneas de crédito vigentes de la subsecretaría de Producción y el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), acercando información sobre las herramientas de financiamiento disponibles para fortalecer las unidades productivas familiares y comunitarias.

La secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini, acompañó la jornada y destacó la importancia de sostener políticas públicas que promuevan el desarrollo y la autonomía de las mujeres.

“Entendemos que es fundamental que el Estado siga acompañando con políticas activas el trabajo de las mujeres y que podamos seguir abriendo caminos”, expresó.

Durante su intervención, también recordó la trayectoria de Lía Encalada, primera mujer graduada como ingeniera agrónoma en Argentina, quien desarrolló parte de su trabajo en la región. Manifestó el interés de avanzar en la posibilidad de traer a Neuquén el premio que lleva su nombre.

“Sigamos trabajando juntas, sigamos rompiendo moldes y sigamos construyendo esta provincia que nos cobije con dignidad, con derechos y con calidad de vida para todas y todos”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fomento de Sauzal Bonito, Fernando Wircaleo, dio la bienvenida a las participantes y expresó su satisfacción por recibir el encuentro en la localidad. Además, manifestó su deseo de que esta experiencia sea el punto de partida para futuras jornadas de integración entre mujeres de las distintas regiones.

El encuentro concluyó con un espacio de intercambio colectivo que permitió compartir experiencias, fortalecer redes de trabajo y poner en valor el protagonismo de las mujeres rurales en el desarrollo productivo, social y cultural de Neuquén.

La actividad contó también con la participación de funcionarios locales y los presidentes de las comisiones de fomento de Aguada San Roque, Andrea Campo; Los Guañacos, Alejandra Vázquez; El Sauce, Edgardo Torres; y Santo Tomás, Víctor López. Asimismo, estuvo presente el director regional de Producción de la Región del Limay, Alberto Gómez, junto a representantes de organismos provinciales y equipos técnicos.