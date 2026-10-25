​”Neuquén es muy atractiva para inversores extranjeros” ​

Lo aseguró el gobernador Rolando Figueroa y explicó los motivos. “No tengo dudas que para Neuquén vienen los mejores años”, enfatizó.

Durante la jornada del sábado, el gobernador Rolando Figueroa hizo un balance de la reciente edición de la Expo Oil & Gas, que se desarrolló la semana pasada en el Espacio DUAM.

“La Expo Oil & Gas nos permitió demostrar que Neuquén es un faro de la Argentina. Más allá de la energía que tenemos y producimos, Neuquén es una zona sin conflictos, una provincia de paz social. Todo eso hace que sea muy atractiva para los inversores extranjeros”, dijo el gobernador. Y agregó: “Hay que destacar que hemos adjudicado áreas exploratorias, que antes se adjudicaban de manera gratuita. Ahora realizamos licitaciones públicas, que repercuten en beneficio de Neuquén. Y, por otro lado, la Provincia tuvo un rol clave en la redacción de la Ley Bases, que la trabajamos y la readecuamos en beneficio de los neuquinos”.

Además, el gobernador resaltó la importancia de la presencia del presidente Javier Milei en ese encuentro, más allá de que conviven con “modelos políticos totalmente diferentes”. También destacó la presencia de las operadoras, que van a tener un rol fundamental en el post Vaca Muerta. “Estamos desarrollando muchas obras relacionadas al riego de amplias superficies dentro de la provincia, a través del desarrollo del Corredor del Viento. Necesariamente, las operadoras deberán contribuir con el sector agrícola ganadero”.

Con relación a cuestiones territoriales, Figueroa indicó que “Neuquén fue clave para frenar la extranjerización de las tierras” y puso énfasis en que “los neuquinos no vamos a permitir la extranjerización de nuestro territorio”.

Respecto de los beneficios que genera Vaca Muerta, destacó que “en 2023, Neuquén obtenía más recursos en términos reales de lo que estamos recibiendo ahora. Nuestro producto se mantuvo estable en su cotización en moneda extranjera, pero la inflación se multiplicó, por lo cual, todo lo que generamos pasó a valer un tercio menos. Lo que hicimos fue comenzar a trabajar de otra manera. Neuquén se endeudaba para pagar gastos corrientes. Nosotros no le pedimos plata a las petroleras para pagar los aguinaldos. Apostamos a que les vaya bien a los privados, y así le va a ir bien a los neuquinos. Lo que nos quita el sueño es que los beneficios de Vaca Muerta lleguen a los neuquinos”.

Ahondando sobre la relación con las operadoras del sector energético, señaló que “una de las exigencias que les hicimos fue la participación en las Becas Gregorio Álvarez, que es el plan de becas (estudiantiles) más importante de Sudamérica. Además, les exigimos que inviertan en infraestructura, puntualmente en rutas que priorizamos desde el Estado provincial”.

Figueroa destacó la reunión mantenida durante la Oil & Gas con el titular de YPF, Horacio Marín, quien se comprometió al cumplimiento de la Ley Compre Neuquino. De la misma participaron las cámaras empresariales neuquinas, con el objetivo de avanzar en una estrategia común que permita ampliar la participación de las empresas locales en Vaca Muerta.

En relación a la planta de separación de gases de Cutral Co y Plaza Huincul, el gobernador recordó que el próximo lunes comenzará una capacitación para las personas que van a trabajar en la construcción de la misma. “Ya estamos desarrollando el tercer hub de producción de gas y petróleo”, agregó.

Figueroa también anunció la obra de circunvalación en Cutral Co y Plaza Huincul, la repavimentación de la ruta 17 y la pavimentación del tramo Mari Menuco – Ruta 17. Además, destacó que “en el 2028 vamos a constituir un fondo soberano para comenzar a ahorrar para los neuquinos del futuro”.

Luego de detallar obras que facilitarán los accesos a la ciudad de Neuquén, Figueroa resaltó que “los camiones extranjeros que transiten por la provincia deberán pagar peaje” y puso énfasis en el “Camino de la Fe”, que unirá a Manzano Amargo con Villa La Angostura, con 6 pasos fronterizos, lo que propiciará el desarrollo turístico internacional.

Presupuesto 2027

“En la Provincia del Neuquén jamás se diseñó un presupuesto participativo, como lo estamos haciendo con cada uno de los intendentes. Estamos trabajando en equipo. En los próximos días vamos a enviar el proyecto a la Legislatura. El 85% va a estar enfocado en inversión social (Educación, Salud, Seguridad)”, destacó.

Para finalizar, señaló que su mayor objetivo es profundizar en “que los beneficios de Vaca Muerta lleguen a los neuquinos” y auguró un gran futuro para la provincia: “no tengo dudas que para Neuquén vienen los mejores años”, finalizó.