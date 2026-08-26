​Alerta por nieve, lluvia y vientos fuertes: qué zonas están afectadas ​

Se mantienen vigentes alertas amarillas por viento en todo el territorio provincial, por lluvias en el centro y norte, y por nevadas principalmente en la Región de los Lagos. Defensa Civil informó además sobre el estado de los pasos internacionales y recomendó extremar las precauciones al transitar.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, informó que durante este miércoles 26 de agosto continúan las condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores de la provincia de Neuquén.

Actualmente rige alerta amarilla por viento en toda la provincia, mientras que también permanece vigente una alerta amarilla por lluvias, principalmente en el centro y norte del territorio, y por nevadas en la Región de los Lagos.

En los sectores cordilleranos del norte, centro y sur de la provincia se registran nevadas, principalmente en cotas altas. Se informaron nevadas en sectores de Barrancas y Manzano Amargo, en las cercanías del llano de la Ruta Provincial 43, en jurisdicción de Andacollo, y en Caviahue-Copahue. También comenzó a nevar en Villa Pehuenia-Moquehue.

En el sur de la provincia se registran por el momento precipitaciones en forma de lluvia y se espera el ingreso de nieve durante la tarde.

Vialidad Nacional emitió un parte esta mañana informando que, a raíz de las alertas meteorológicas vigentes, todos los tramos de rutas nacionales en territorio neuquino se encuentran transitables con precaución. Advirtió, además, sobre lluvias fuertes con posibles desprendimientos de rocas en: Ruta Nacional 40 Sur: empalme RN 237 a empalme RN 23, Siete Lagos y San Martín de los Andes; Ruta Nacional 40 Norte: desde Las Lajas a Buta Ranquil y Ruta Nacional 237: Arroyo Limay Chico a empalme RN 40.

En cuanto a los pasos internacionales Icalma, Cardenal Samoré y Mamuil Malal permanecen habilitados, pero Pino Hachado estará cerrado durante toda la jornada. Desde vialidad provincial se informó que la situación está siendo permanentemente monitoreada y cuando el clima lo permita se arbitrarán los medios necesarios para garantizar la apertura del acceso a ese centro de frontera.

Viento y evolución del tiempo

Los períodos de viento se mantendrán durante toda la jornada, con intensificación prevista durante la tarde y la noche en los valles, mesetas, la Confluencia, Vaca Muerta y la Región del Limay. En la cordillera y precordillera se esperan también períodos de viento durante la mañana y la tarde.

Para el jueves se prevén mejoramientos temporarios, aunque las condiciones invernales continuarán en sectores de cordillera y precordillera durante los próximos días, con lluvias menores, algunas neviscas y viento patagónico.

En los valles y mesetas se espera una mejora a partir del jueves, aunque persistirán las bajas temperaturas y algunos períodos de viento, de menor intensidad que los previstos para este miércoles.

Alertas vigentes del SMN

Nevada – Amarillo: acumulación estimada de 10 a 60 centímetros, con posibilidad de superar estos valores de manera puntual.

Lluvia – Amarillo: acumulados estimados de 15 a 50 milímetros.

Viento – Amarillo: velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h en la región patagónica.

Recomendaciones

Desde la Provincia se recomienda a la población evitar circular durante los períodos de mayor intensidad del temporal y consultar previamente el estado de rutas y caminos; en sectores con nieve, portar cadenas físicas y respetar las indicaciones; asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y alejarse de árboles, postes, estructuras y tendidos eléctricos durante las ráfagas fuertes.

Además, se aconseja evitar acercarse a sectores de ribera ante la posibilidad de que aumenten los caudales de ríos y arroyos y se activen cañadones naturales y realizar actividades al aire libre mientras persistan las condiciones adversas, mantenerse informado a través de los canales oficiales y del Servicio Meteorológico Nacional y, ante una emergencia, comunicarse con los organismos correspondientes.