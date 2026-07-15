​Neuquén muestra su producción y sus destinos turísticos a la Rural de Buenos Aires ​

Del 16 al 26 de julio, la provincia participará con un stand institucional bajo el concepto “Esto también es Neuquén”, donde mostrará su producción, turismo, innovación, ambiente, ciencia y cultura ante más de un millón de visitantes.

La provincia del Neuquén participará del 16 al 26 de julio en la 138° Exposición Rural de Palermo, el principal encuentro agroindustrial del país, con un stand institucional que reunirá su oferta productiva, turística, científica, ambiental y cultural bajo el lema “Esto también es Neuquén”. La propuesta apunta a mostrar una provincia que, además de su potencial energético, se destaca por la calidad de su producción y el agregado de valor.

Ante más de 1,3 millones de visitantes, el espacio neuquino exhibirá frutas, frutos secos, vinos, miel, aceite de oliva, acuicultura, artesanías y otros productos regionales, como blends de té, condimentos a base de té, mostazas, mayonesas, salsas, especias, aceite de oliva, gin artesanal, licores, dulces, conservas, chutneys, piñones en almíbar, carnes y derivados como chivito, cordero y trucha.

El stand también será una vidriera de las políticas públicas que impulsa el Gobierno provincial para fortalecer el desarrollo productivo, la innovación, el cuidado del ambiente, la gestión del agua, el trabajo científico del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), las Áreas Naturales Protegidas y la promoción turística durante todo el año.

La agenda incluirá presentaciones institucionales, charlas técnicas, actividades culturales y lanzamientos estratégicos, entre ellos Invierta Neuquén, la Cámara Argentina Texas, la presentación de los eventos de la Sociedad Rural del Neuquén y la participación en la ceremonia de premiación de las Piezas de Artesanías Tradicionales Argentinas. De esta manera, la muestra se consolida como una oportunidad para proyectar el potencial productivo y las oportunidades de inversión de la provincia.

Jueves 16 de julio

11: Apertura de la participación provincial.

Durante la jornada habrá promoción de destinos turísticos, degustaciones gastronómicas a cargo del chef Martín Mosqueira, vinos neuquinos, demostraciones de frutas regionales con Cecilia Lutz, tejido e hilado de artesanas neuquinas y sorteos de productos y experiencias.

Viernes 17 de julio

Promoción turística, gastronomía neuquina, degustaciones de vinos y licores regionales, presentación de productos fly fishing y variedades de frutas, además de sorteos institucionales.

Sábado 18 de julio

Jornada dedicada a la gastronomía y los alimentos con valor agregado, con degustaciones de vinos Pinot Noir y Malbec, aceite de oliva Mauad, vinos Aicardi y productos regionales.

Domingo 19 de julio

Actividades de educación ambiental, biodiversidad y cambio climático, junto con presentaciones de productos regionales, juegos interactivos y degustaciones.

Lunes 20 de julio

Propuestas vinculadas al ambiente, participación ciudadana y producción sustentable, con degustaciones de aceite de oliva, miel neuquina y vinos.

Martes 21 de julio

Presentación de nuevos productos turísticos, Camino de la Fe, senderismo y agroturismo. También habrá demostraciones de frutas regionales, soguería y trabajos en metal realizados por artesanos neuquinos.

Miércoles 22 de julio

18.30: Lanzamiento de Invierta Neuquén en la Sala Nogal de La Rural, también habrá novedades de la Cámara Argentina en Texas, y se acompañará con una degustación de productos neuquinos de la mano de un destacado cocinero neuquino. Durante la jornada también se desarrollará en el stand la Ceremonia de Premiación de Piezas de Artesanías Tradicionales Argentinas y actividades de promoción turística.

Jueves 23 de julio

10.30: Lanzamiento institucional de la Sociedad Rural del Neuquén en el Salón Institucional.

18.30: Presentación y degustación de productos neuquinos. Además, durante todo el día habrá charlas técnicas sobre conservación de fauna, biodiversidad, gestión del agua y protección de acuíferos, junto con degustaciones y juegos interactivos.

Viernes 24 de julio

Charlas sobre recursos hídricos, promoción del turismo de bienestar y tratamientos faciales termales en vivo, con sorteos de experiencias.

Sábado 25 de julio

Promoción de las Termas del Neuquén y de Copahue, tratamientos termales en vivo, degustaciones y actividades participativas.

Domingo 26 de julio

Cierre de la participación provincial con activaciones de producción, turismo y artesanías, tratamientos termales y el acto oficial de clausura de la Exposición Rural.