La calificación que recibió el ciclo de formación especializado fue de 4.8 sobre 5 puntos. Participaron policías y operadores judiciales de cuatro provincias y fuerzas federales. La capacitación se inscribe en la política de desfederalización impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para que Neuquén investigue el microtráfico.

El trabajo de Neuquén contra el narcomenudeo sumó una evaluación externa de alcance internacional. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el ministerio de Seguridad provincial desarrollaron un ciclo de capacitación especializada que obtuvo una calificación promedio de 4,80 puntos sobre 5. Además, los participantes valoraron con 4,63 sobre 5 la utilidad de las herramientas incorporadas para su tarea cotidiana.

Los resultados surgen de la encuesta de cierre respondida por 35 asistentes. El dato cobra especial relevancia por el perfil de quienes participaron: 28 se desempeñaban en áreas de investigaciones o brigadas de narcotráfico, es decir, el 80 por ciento de las respuestas correspondió a personal directamente vinculado con la persecución de estos delitos.

La formación reunió, durante cinco jornadas de noviembre, a integrantes de las fuerzas policiales y judiciales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut, además de representantes de fuerzas federales. La iniciativa apuntó a mejorar las capacidades operativas para investigar un fenómeno que exige coordinación, conocimiento técnico y procedimientos seguros.

El entrenamiento combinó contenidos teóricos con prácticas en escenarios simulados. Los equipos trabajaron sobre el reconocimiento de centros clandestinos de procesamiento de drogas sintéticas, los procedimientos para su desmantelamiento seguro y la preservación de evidencia. También abordaron técnicas especiales de investigación, entre ellas la figura del agente revelador y la entrega vigilada, con ejercicios de aplicación de pruebas de campo.

El equipo docente estuvo integrado por 12 especialistas: seis de la Unodc y dos de la Policía de Investigaciones de Chile. Se sumaron expositores de la Policía Federal Argentina, la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Dirección General de Aduanas y la Unidad de Información Financiera. La participación de organismos nacionales e internacionales permitió reunir distintas experiencias y criterios de trabajo en una misma instancia de formación.

Una decisión política que cambió el abordaje provincial

La capacitación se vincula con una decisión institucional que el gobernador Rolando Figueroa impulsó desde el comienzo de su gestión: que Neuquén asumiera la investigación de los delitos de narcomenudeo, que hasta entonces tramitaban en el fuero federal. El objetivo fue acercar la respuesta del Estado al territorio y permitir que la Policía y la Justicia provinciales intervinieran de manera directa frente a la venta minorista de drogas, en articulación con las fuerzas federales para abordar el narcotráfico de mayor escala.

El 1 de julio de 2024, Figueroa anunció públicamente que la Provincia avanzaría en esa dirección y sostuvo: “Hemos tomado la firme decisión de combatir el narcomenudeo en la provincia del Neuquén”. El 18 de julio, los representantes de los tres poderes del Estado firmaron un convenio para crear el Consejo Estratégico de Implementación, encargado de coordinar los pasos necesarios para concretar el traspaso de competencias.

El proceso continuó con la elaboración y presentación del proyecto de adhesión a la normativa nacional. El 26 de noviembre de 2024, la Legislatura neuquina aprobó por unanimidad la Ley 3.488, y la norma entró en vigencia el 28 de febrero de 2025. De esta manera, la Justicia provincial comenzó a investigar los delitos vinculados al microtráfico. En mayo de 2026, la reglamentación de la ley completó el esquema administrativo para su aplicación.

En ese recorrido, la formación especializada aparece como una pieza necesaria: asumir nuevas competencias requiere equipos preparados, técnicas actualizadas y coordinación entre jurisdicciones. La evaluación de la UNODC aporta un indicador concreto sobre la recepción de esa capacitación por parte de quienes intervienen en las investigaciones. El desafío ahora es traducir esos conocimientos en mejores procedimientos y respuestas sostenidas frente a la comercialización de drogas en los barrios.