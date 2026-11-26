La Provincia invirtió más de 1,5 millones de dólares en dos camiones con autoescaleras de 30 metros y una autobomba urbana. El nuevo equipamiento permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, fortalecer las tareas de rescate y brindar mejores condiciones de trabajo al personal.

El gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, presentaron tres vehículos de última generación que se suman a la flota del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Policía del Neuquén. Se trata de dos camiones con autoescaleras de 30 metros y una autobomba urbana, equipamiento que permitirá modernizar los recursos operativos, mejorar la prestación del servicio y jerarquizar la tarea que realizan diariamente los bomberos.

La adquisición demandó una inversión de 1.534.557 dólares y representa un avance significativo en la capacidad de intervención ante incendios, rescates en altura y otras situaciones de emergencia. La incorporación de tecnología específica permitirá ampliar las posibilidades de asistencia, reducir los tiempos de respuesta y brindar mayor seguridad tanto a los vecinos como a los equipos que intervienen.

El ministro Nicolini manifestó que en virtud del desarrollo que experimenta la región, con edificios de altura, “era una necesidad real y efectiva contar con equipo de última generación”. En este sentido, comentó que el personal “realiza tareas extremas en altura y esto va a facilitar la labor y proteger la integridad del personal”.

Hablar de seguridad “no refiere solamente a móviles, de policía, de videoseguridad, de patrullaje aéreo mediante drones, tenemos que hablar de estar preparados para las emergencias por eso estamos entregando este equipamiento porque en los momentos de incendio o de tensión, todos salen y ustedes van hacia esa situación de peligro para rescatar a la ciudadanía”, destacó el funcionario.

Los dos camiones de altura cuentan con escaleras telescópicas Magirus de cuatro tramos, capaces de alcanzar los 30 metros. En sus extremos disponen de cestas con capacidad para tres personas, que permiten acceder a edificios elevados, asistir a personas en riesgo y realizar evacuaciones desde el exterior. Además, incorporan camillas especiales para rescates, monitores de agua para combatir incendios desde altura, iluminación y generadores eléctricos para facilitar los operativos nocturnos.

A estas unidades se suma una autobomba urbana equipada con un tanque de 2.000 litros de agua y una bomba centrífuga con capacidad para impulsar 2.000 litros por minuto. Su diseño liviano está pensado para facilitar la circulación en entornos urbanos e industriales y garantizar una primera intervención rápida ante un incendio.

La renovación de la flota no solo significa sumar vehículos, sino también incorporar herramientas que potencian la preparación y el profesionalismo de los bomberos. Contar con equipamiento moderno permite ampliar las capacidades de trabajo, afrontar intervenciones de mayor complejidad y brindar mejores condiciones a quienes tienen la responsabilidad de proteger a la comunidad.

La compra fue formalizada por Fiduciaria Neuquina SA para el ministerio de Seguridad, a través del Fondo Fiduciario de Administración de Responsabilidad Social Empresaria, dentro de la Ley Provincial 2615 y de la Licitación Pública 02/2026.