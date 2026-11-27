Con centros de acopio, aeronaves, embarcaciones, vehículos y equipos de comunicación, el Gobierno provincial organizó un esquema preventivo junto con municipios, comisiones de fomento, escuelas, policías y bomberos. La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, anunció además la creación de una brigada temporaria en Varvarco y la reactivación de la brigada de Villa Traful por los incendios desatados por rayos.

La provincia del Neuquén puso en marcha un dispositivo de prevención y respuesta para reducir los posibles efectos de los episodios meteorológicos asociados al fenómeno de El Niño. La estrategia combina recursos materiales, equipamiento, personal especializado y coordinación territorial, con el objetivo de anticiparse a las contingencias y proteger especialmente a las personas y comunidades más expuestas.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna explicó que el trabajo se desarrolló durante alrededor de cuatro semanas, a partir de la conformación de un comité preventivo con participación de todo el gabinete y por indicación del gobernador Rolando Figueroa, quien en octubre pasado declaró el estado de Emergencia Meteorológica en todo el territorio provincial por el término de seis meses. La medida busca agilizar las acciones de prevención, respuesta y asistencia a la población frente a situaciones derivadas de eventos meteorológicos adversos.

“Desde el principio, con el comité preventivo, con todo el gabinete, con la indicación del gobernador de armar absolutamente todo con una cuestión bien preventiva frente a una amenaza concreta, real”, señaló Ortiz Luna.

La funcionaria recordó que Neuquén ya atravesó tres impactos meteorológicos importantes desde la primera reunión del comité, realizada a mediados de octubre, y advirtió que, aunque disminuyó la intensidad de las lluvias persistentes, el fenómeno continúa presente. “Todavía tenemos cierto peligro de que ocurran este tipo de tormentas sorpresivas, de mucha cantidad de agua, de granizo o rayos que puedan llegar a impactar en nuestra provincia”, indicó.

En ese contexto, Ortiz Luna definió al despliegue como “una suerte de blindaje o una protección a la población”, con especial atención a quienes pueden quedar más expuestos ante lluvias intensas, anegamientos u otros eventos repentinos. La planificación contempla nueve ciudades madre, seleccionadas de acuerdo con la regionalización provincial. A las siete previstas inicialmente se sumaron San Martín de los Andes y Villa La Angostura, por las distancias y por los impactos que ya registraron.

Cada una de estas localidades cuenta con un centro de acopio preparado para responder ante evacuaciones, rescates y otras necesidades operativas. Allí se distribuirán, de ser necesario, colchones, frazadas, alimentos y agua potable, además de equipamiento para facilitar la intervención de los equipos. También se trabaja en un sistema de información que permita tener geolocalizada a la población vulnerable y organizar una respuesta rápida si fuera necesaria.

El dispositivo incluye la disponibilidad de las siete aeronaves con las que cuenta la provincia: cuatro helicópteros y tres aviones, dos de ellos destinados a tareas forestales y uno sanitario. Según detalló la secretaria, estos recursos pueden intervenir en evacuaciones, monitoreo de incendios, tareas vinculadas a la trashumancia y traslados de pacientes críticos. Además, se acondicionó una plataforma en la ex unidad 9 para permitir el aterrizaje de helicópteros ante una emergencia.

A ese despliegue se suma la adquisición y distribución de embarcaciones, grupos electrógenos y sistemas de comunicación, junto con vehículos destinados a reforzar las regiones con mayor posibilidad de impacto. “Hemos adquirido algunos bienes. Todos estos bienes van a ser repartidos en las ciudades madre”, precisó Ortiz Luna, quien remarcó que el objetivo es que cada zona disponga de los elementos necesarios para actuar.

La preparación también contempla los espacios de evacuación. En ese sentido, la secretaría trabajó con el ministerio de Educación, delegados y referentes del área para coordinar la disponibilidad de establecimientos escolares ante una eventual necesidad de alojar a personas. “Si hay que evacuar personas, el sitio de evacuación son los establecimientos escolares”, explicó.

El trabajo territorial incluyó recorridas y reuniones en localidades que ya sufrieron lluvias e inundaciones, entre ellas Rincón de los Sauces y Sauzal Bonito, además de acciones preventivas y atención a comunidades vulnerables, como Puente Picún. En cada lugar se explicó el comportamiento posible del fenómeno y se organizaron los recursos y mecanismos de asistencia.

La coordinación involucra a intendentes, presidentes de comisiones de fomento, defensas civiles, personal de la secretaría de Emergencias, policías y bomberos. La información meteorológica también forma parte del esquema: de acuerdo con Ortiz Luna, los organismos técnicos pueden anticipar, en algunos casos, hasta 72 horas antes dónde podría impactar un evento y de qué manera, lo que permite preparar a la población y a los equipos de respuesta.

“Estamos esperando que no ocurra, pero si ocurre, realmente tenemos todo dispuesto”, sostuvo la funcionaria. Y resumió el criterio que guía la preparación: “Esperando lo mejor, pero preparados para lo peor”. La planificación, agregó, dejará capacidades instaladas en toda la provincia incluso si finalmente no se registran nuevos episodios de magnitud.

Dos anuncios para ampliar la respuesta en zonas estratégicas

Entre las novedades del operativo, Ortiz Luna destacó la puesta en funcionamiento de una brigada temporaria en Varvarco, cuya inauguración está prevista para el aniversario de la localidad. La unidad trabajará durante las épocas de mayor peligro de incendios y, además, brindará apoyo en tareas de rescate vinculadas con las excursiones al volcán Domuyo.

La segunda medida es la reactivación de la brigada de Villa Traful, que había comenzado a funcionar el año pasado. “Se vuelve a hacer la brigada de Villa Traful, o sea que reforzamos cada vez más el sistema de manejo de fuego para tener todo absolutamente preparado y los mejores tiempos de respuesta”, afirmó.

Ambos anuncios apuntan a ampliar la presencia territorial de los equipos y mejorar la capacidad de intervención en sectores donde la distancia y las características geográficas hacen especialmente importante contar con personal preparado en las cercanías.

La prevención de incendios también integra el plan. Desde el inicio del fenómeno se registraron diez focos forestales originados por rayos, que pudieron ser controlados rápidamente. Ortiz Luna advirtió, además, que la abundante lluvia generó vegetación que, al secarse, puede convertirse en combustible para nuevos incendios. Por eso, los equipos de Manejo del Fuego cuentan con personal, equipamiento y apoyo de aeronaves para afrontar la temporada.

El esquema provincial dispuesto por el gobernador Figueroa busca, en definitiva, que la preparación no dependa de la dimensión que alcance cada evento, sino de la capacidad de anticiparse y coordinar recursos antes de que se produzca una emergencia. “Si no preparamos esto y ocurre el fenómeno, es imperdonable para los que tenemos esta responsabilidad”, concluyó Ortiz Luna.