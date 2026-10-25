​Golpe al microtráfico en Vaca Muerta permitió el secuestro de drogas ​

Varios allanamientos permitieron incautar cocaína, marihuana, más de $700 mil en efectivo y 17 celulares.

Una serie de allanamientos en la región Vaca Muerta permitió secuestrar cocaína, cannabis, dinero en efectivo, vehículos y distintos elementos vinculados con la investigación.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Antinarcóticos Vaca Muerta y la Comisaría 13.

Durante los allanamientos, el personal policial incautó 100,3 gramos de clorhidrato de cocaína, 41,3 gramos de cannabis sativa, 60 semillas y diez cigarrillos de cannabis. También secuestró $700.200 en efectivo, dos balanzas y anotaciones que serán analizadas en el marco de la causa.

Entre los elementos incautados se encuentran 17 teléfonos celulares y un dispositivo de cobro de Mercado Pago, además de una pistola de COâ.

El operativo incluyó el secuestro de un automóvil Citroën C3 y dos motocicletas: una KTM Duke 200 y una Honda CB 125.

Se dispuso la detención de dos hombres de 26 y 37 años y de una mujer de 25. En tanto, una mujer de 33 años y dos hombres de 37 y 21 años fueron notificados de su imputación en la causa.

El operativo forma parte de la política provincial de combate contra la venta minorista de drogas, que adquirió un nuevo alcance con la sanción de la Ley Provincial 3488, que permitió a Neuquén asumir la investigación y persecución penal de los delitos de microtráfico.

La normativa, conocida como ley de desfederalización parcial de la persecución penal de estupefacientes, habilitó a la Justicia provincial a intervenir directamente en casos de comercialización minorista de drogas. El cambio permitió fortalecer el trabajo coordinado entre la Policía y el Ministerio Público Fiscal, con investigaciones orientadas a identificar puntos de venta y desarticular redes de distribución en los barrios.

El esquema se complementó con la Ley 3517, que incorporó herramientas para mejorar la investigación de estos delitos, entre ellas la posibilidad de realizar denuncias anónimas por microtráfico y la utilización de técnicas especiales de investigación bajo los criterios legales correspondientes.

La estrategia apunta a intervenir sobre la venta de drogas a pequeña escala, retirar estupefacientes de circulación y desarticular los espacios utilizados para su comercialización. En ese contexto, el procedimiento de Antinarcóticos Vaca Muerta se suma a las acciones desplegadas en distintos puntos de la provincia para combatir el narcomenudeo.