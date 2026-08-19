​Figueroa: “Todo lo que favorezca al ciudadano neuquino lo vamos a apoyar” ​

El gobernador destacó que el Gobierno provincial acompañará las medidas de Nación que beneficien a los neuquinos y se opondrá a las que perjudiquen a la provincia. Además, adelantó los principales planteos que llevará al encuentro con el jefe de Gabinete, entre ellos la compensación de deudas, la Zona Fría y la transferencia de las rutas nacionales.

“Todo lo que favorezca al ciudadano neuquino lo vamos a apoyar. Como cuando consideramos que algo lo perjudica, nos oponemos. Esa es la independencia y es muy bueno tenerla”, aseguró este miércoles el gobernador Rolando Figueroa, durante una rueda de prensa que ofreció en la ciudad de Neuquén.

Ratificó la postura independiente de Neuquén frente a las decisiones del Gobierno nacional y recordó algunas de las posiciones adoptadas por los representantes neuquinos frente a iniciativas impulsadas a nivel nacional. “En particular, en la Ley de Tierras estábamos en contra y nos opusimos, en la Ley de Glaciares nos abstuvimos, en la designación de Lucila Crexell votamos en contra directamente”, ejemplificó.

“Son posiciones que vamos tomando en función del impacto que se tenga en la provincia”, sostuvo y recalcó que “el ciudadano neuquino tiene la garantía y la seguridad” de la defensa del Gobierno provincial sobre los intereses neuquinos. “Generar el círculo virtuoso para que se proteja lo nuestro es importante, sobre todo con este gran esfuerzo que hacemos todos los neuquinos para que crezca todo el país”, agregó.

Figueroa también se refirió a la propuesta que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y expresó: “Vemos que es un gasto innecesario para el ciudadano e incluso una ida más a votar. Con lo cual, estamos de acuerdo con que se eliminen”.

Sobre la reunión que mantendrá hoy con el ministro Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, Figueroa comentó que se abordarán distintos temas vinculados a la relación entre Provincia y Nación. “Siempre tenemos diálogo con el Gobierno nacional”, indicó y anticipó que llevará al encuentro una serie de planteos importantes para Neuquén.

Uno de los temas centrales será la compensación de las deudas con la provincia. “Creemos que a la provincia del Neuquén se le están debiendo más de 300 millones de dólares y vamos a comenzar a cobrarnos esa deuda con algunos bienes”, afirmó y comentó que “queremos avanzar especialmente, por ejemplo, con las viviendas que quedaron a medio hacer en Centenario y con otros terrenos que tiene Nación en la provincia del Neuquén”.

Otro de los planteos será la continuidad del beneficio de la Zona Fría para la Patagonia. “También es importante para nosotros poder terminar de definir que el Gobierno nacional nos diga que no va a tocar la Zona Fría en la región patagónica. Para nosotros eso es muy importante”, remarcó.

Además, indicó que la transferencia de las rutas nacionales también formará parte de la agenda. “Así como estamos desarrollando toda la infraestructura, queremos ayudar al Gobierno nacional a mejorar las rutas”, señaló.

Figueroa explicó que la provincia analiza un esquema de peajes y restricciones para el transporte pesado en determinadas rutas. “Vamos a establecer peaje en muchas rutas y en muchas vamos a limitar la utilización por parte de los camiones. El vehículo que no va a pagar va a ser el que esté patentado en la provincia del Neuquén”, precisó.

“También consideramos que es importante generar un marco monetario adecuado, con lo cual también vamos a apoyar la reforma del Banco Central de la República Argentina, fundamentalmente en la imposibilidad de emitir dinero y tener déficit”, expresó.

El mandatario volvió a remarcar la desigual distribución de la renta petrolera y el esfuerzo que realiza la provincia para sostener el crecimiento del país. Dijo que Neuquén obtiene “el 13% nada más de todo un barril y lo reinvierte” en obras y servicios, mientras que “otras provincias o el Gobierno nacional se llevan los recursos y no tenemos un impacto en la provincia”. “El hombro lo tenemos que poner nosotros”, sostuvo y consideró que “tenemos que ir siempre agudizando el ingenio para que los neuquinos continuemos generando trabajo, desarrollo, empleo y la construcción del post Vaca Muerta”.

Figueroa también anunció la puesta en marcha de un programa destinado a facilitar el desendeudamiento de las familias neuquinas. “Hoy hemos firmado el decreto por el cual las familias neuquinas que están endeudadas se van a poder desendeudar con un muy buen programa”, explicó.

Comentó que se está invitando a todos los bancos que operan en la provincia del Neuquén a sumarse al programa, que permitirá cancelar deudas bajo distintas alternativas. “Es un paso muy importante que va a estar al alcance de la familia para poder desendeudarse”, afirmó.

Por último, el gobernador manifestó su expectativa de que el crecimiento pueda extenderse a otras regiones del país: “Nosotros esperamos, y creemos que va a ser así, que van a comenzar a arrancar otros sectores. Ojalá que otras provincias argentinas también arranquen para generar todo lo que necesita la Argentina para poder crecer”.