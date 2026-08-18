​Figueroa destacó el crecimiento de la capital y el trabajo conjunto con el municipio: “Neuquén no para de crecer” ​

El gobernador inauguró con el intendente Mariano Gaido el asfalto y la obra pluvial de la avenida Crouzeilles, una intervención de más de tres kilómetros y una inversión de 20 mil millones de pesos. Destacó el crecimiento de Neuquén, la llegada de nuevos habitantes y la transformación de la ciudad a partir de la planificación y el trabajo articulado.

El gobernador Rolando Figueroa destacó el crecimiento que atraviesa Neuquén y el impacto que tienen las obras de infraestructura que se ejecutan en conjunto con el municipio capitalino. Lo hizo este martes durante la inauguración del asfalto y la obra pluvial de la avenida Crouzeilles, donde resaltó la transformación de la ciudad y su posicionamiento dentro de la Patagonia. “Son obras que son importantes, que no se hacen en otros lugares. Ya Neuquén es la ciudad más importante del sur argentino. Hemos superado a Bahía Blanca”, indicó.

Figueroa remarcó además que el crecimiento demográfico refleja las oportunidades que ofrece la provincia y la capital. “Este Neuquén que no para de crecer, donde están llegando 70 personas por día con cambio de domicilio, marca de por sí que acá existe futuro, y así lo visualiza la gente”, señaló. En ese sentido, sostuvo que el desafío es acompañar ese crecimiento con infraestructura, servicios y una planificación que permita sostener la calidad de vida de quienes viven y llegan a la ciudad.

El gobernador valoró especialmente el trabajo articulado con el intendente Mariano Gaido y su equipo. “Estoy muy contento de desarrollar un trabajo en equipo con Mariano. Cuando hay un excelente intendente y un buen equipo gobernando la ciudad, facilita el trabajo que realizamos en la provincia”, dijo y agregó: “Estamos muy contentos con esta obra y otras tantas que se van a venir de la mano de una muy buena administración”. También destacó el avance de las obras de conectividad y anticipó que antes de fin de año se prevé iniciar trabajos en los accesos a la capital, con duplicaciones de calzada y nuevos puentes.

Por su parte, en relación con la avenida Crouzeilles, Gaido destacó la magnitud de la intervención y el impacto que tendrá para los barrios del oeste. “Siento orgullo de estar junto al gobernador Rolando Figueroa inaugurando esta avenida, una nueva avenida de la ciudad Neuquén, más de 3 kilómetros en el oeste de la ciudad. Una obra que tiene las características muy parecidas a la que fue la avenida Necochea, que inauguramos hace menos de un año”, manifestó.

El intendente explicó que la obra “incorpora la avenida con un canal pluvial muy importante, que además llevó conexiones de cloacas y de agua”. Gaido también aseguró que se trata de “la obra a nivel municipal más importante de la Patagonia” y destacó que forma parte de la planificación de la ciudad de los 15 minutos y del plan Orgullo Neuquino.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, detalló que la intervención comprende 3.000 metros, equivalentes a unas 30 cuadras, desde el cruce de Crouzeilles con Necochea hasta Genco, en la cabecera del hipódromo. Se trata de una avenida troncal con dos carriles de ida y dos de vuelta que mejora la conexión vial de todo el oeste de la ciudad y contó con una inversión de 20 mil millones de pesos.

Nicola explicó que la obra pluvial tiene una importancia central porque el canal ubicado al oeste de la avenida recibe el agua proveniente de la cuenca de Senillosa y Plottier y la conduce hacia el arroyo Durán.

La intervención incluyó además infraestructura subterránea de agua y cloacas, trabajos sobre canales de riego, corrimientos de líneas de energía eléctrica y la regularización de aspectos dominiales y de las líneas municipales.