​Figueroa inauguró obras y entregó escrituras en Rincón de los Sauces ​

Con el foco en la infraestructura comunitaria, el gobernador inauguró obras en el club Esperanza y en el hospital, y formalizó la entrega de títulos de propiedad.

El gobernador, Rolando Figueroa, encabezó este viernes una extensa jornada de trabajo en Rincón de los Sauces donde se llevó adelante la inauguración de una nueva cancha de hockey en el Club Atlético Esperanza, visitó las nuevas instalaciones de la cocina del hospital público y entregó escrituras a vecinos de la localidad.

Respecto a las obras que se inauguraron en el club, las mismas se concretaron a partir del acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén mediante el programa Clubes Sociales, una política pública destinada a fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las instituciones deportivas, reconociendo el rol fundamental que cumplen los clubes como espacios de encuentro, formación, inclusión y contención comunitaria.

En el caso del Club Atlético Esperanza, presidido por Luis Emilio Retamal, la Provincia otorgó un aporte total de 100 millones de pesos, distribuidos en dos etapas de 50 millones cada una. Los fondos permitieron adquirir el césped sintético y avanzar con los trabajos de acondicionamiento y nivelación del terreno, preparación de la base, colocación del revestimiento, demarcación de líneas y terminaciones necesarias para contar con la nueva cancha. Durante la jornada el mandatario también entregó equipamiento al club.

Luego, en el hospital Figueroa realizó una recorrida por la nueva cocina, que se puso en funcionamiento durante la jornada. Se trata de un espacio que amplía significativamente la capacidad de elaboración de alimentos como su calidad, al tiempo que mejora las condiciones de trabajo del equipo. El nuevo espacio triplica prácticamente la superficie anterior y cuenta con una cocina exclusiva y completamente equipada para la elaboración de alimentos sin TACC.

La obra forma parte del proceso de ampliación y fortalecimiento de la institución, que acompaña el crecimiento de la localidad y la mayor demanda de atención sanitaria. Durante la recorrida, el ministro de Salud, Martín Regueiro, destacó que las intervenciones no solo permiten ampliar la respuesta sanitaria, sino también mejorar las condiciones laborales de los equipos y la calidad de los servicios que se brindan.

Durante la jornada también se llevó adelante la entrega de seis escrituras, que fueron gestionadas a través del ministerio de Infraestructura, la secretaría de Vivienda y Hábitat y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo junto a la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (IPVU-ADUS). Esta acción forma parte de las políticas activas de regularización dominial que se despliegan de manera sostenida en todo el territorio provincial para garantizar la seguridad jurídica de los hogares neuquinos.

Durante el acto, la secretaria de Vivienda y Hábitat de la provincia, Ana Servidio sostuvo que la entrega de esta documentación les permite a los vecinos acceder a otras políticas públicas que lleva adelante el Ejecutivo provincial. Explicó que los nuevos beneficiarios “podrán aplicar para los créditos hipotecarios, para hacer una ampliación, para mejorar las condiciones de la vivienda, para hacer una mejora”.

La jornada de actividades fue acompañada por ministros de Salud, Regueiro; Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el delegado regional, Milton Morales; la intendenta de la localidad, Norma Sepúlveda; la diputada provincial, Daniela Rucci; y el secretario general del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.