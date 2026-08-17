​El legado de Don Jaime, desde la mirada actual ​

Como cierre del mes de Don Jaime de Nevares, se realizará un encuentro y una muestra de fotos para reflexionar sobre su legado, desde una óptica actual.

En un espacio de intercambio y diálogo, el 28 de agosto se llevará adelante el encuentro denominado “La verdad nos hará libres, Don Jaime de Nevares: memoria, compromiso y ciudadanía”. La actividad es organizada por el ministerio Jefatura de Gabinete a través de la secretaría de Enlace Institucional, en coordinación con la subsecretaría de Derechos Humanos, el Consejo Provincial de Educación, el Obispado, la Municipalidad de Neuquén, y el CPEM N°47.

El encuentro permitirá dar a conocer a las nuevas generaciones el legado de Don Jaime, a través de un espacio de intercambio y diálogo. Se realizará en el auditorio de la Torre BPN (Independencia 50), de 10 a 12. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3iEtg-DtP_9lrsN070TYV0XV6oIxysaAW4xO8AmY_SSdD9Q/viewform?usp=header

“La jornada está específicamente pensada para los jóvenes y será dinámica. Vamos a contar con Edith Galarza como una de las oradoras, ella acompañó en la misma lista a Don Jaime como convencional en el año 94, y recorrieron juntos ese proceso y experiencia política. También va a hablar Rubén Capitanio, quien estuvo con él desde el Obispado, con historias de lo que reflejaba realmente el día a día de Jaime De Nevares en Neuquén”, explicó Daniela Sifuentes, de la secretaría de Enlace Institucional. Agregó que “buscamos que esos valores y esas ganas de participar, con empatía y cercanía, se puedan contagiar desde la experiencia de estas voces para los jóvenes, a los que les toca hoy ser protagonistas”.

Además, detalló que “el espacio surge a partir de los objetivos planteados por la Jefatura de Gabinete de la provincia con el fin de difundir el legado de buenos valores que sintetizan personas que han dejado huella en Neuquén. La intención es recorrer el camino a través del trabajo colaborativo con organizaciones, muchas de las cuales llevan el nombre Don Jaime De Nevares”. Precisó que “en este caso, nos acompaña el CPEM N°47, y extendimos la invitación a toda la comunidad de la parroquia de San Cayetano que fue donde pasó sus últimos días. Esperamos que “La verdad nos hará libres”, esta frase que Jaime nos deja en este encuentro, genere una huella para todos, porque esa fue la esencia y la búsqueda de esta construcción”.

La intención es recuperar, desde la actualidad, aspectos significativos de la trayectoria de Don Jaime De Nevares y su vínculo con la historia de Neuquén; poner en valor su compromiso con los derechos humanos, la democracia y la comunidad; propiciar una mirada plural sobre su legado a través de voces con diferentes experiencias y perspectivas; reflexionar sobre la vigencia de sus valores en el contexto social y político actual; promover el diálogo intergeneracional y la construcción de memoria colectiva; y fortalecer valores vinculados con la participación ciudadana, el compromiso social y la defensa de la dignidad humana.

Participan también de la actividad la concejal Laura Pérez Lavip, y Helena Fernández, de los grupos de jóvenes de las parroquias San Francisco y Nuestra Señora de Fátima. El conversatorio está previsto como cierre del mes en el que confluyen dos hitos significativos en la historia de Don Jaime y la provincia: su ordenación episcopal (20 de agosto), y primera Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Neuquén (12 de agosto).