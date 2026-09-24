​Neuquén será sede del Primer Congreso Patagónico de Prevención y Abordaje Integral del Suicidio ​

Se realizará el 28 y 29 de septiembre en Casa de Gobierno y estará dirigido especialmente a integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de Seguridad y Bomberos. Habrá capacitación para detectar señales de alerta y actuar ante situaciones de riesgo.

El Congreso Patagónico “Abordaje Integral de la Problemática Suicida” está destinado especialmente a integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y Bomberos.

Fortalecer la prevención, ampliar las herramientas de detección temprana y brindar recursos para actuar ante situaciones de riesgo serán los principales objetivos del Primer Congreso Patagónico “Abordaje Integral de la Problemática Suicida”, destinado especialmente a integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y cuerpos de Bomberos.

El encuentro, organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Seguridad, la subsecretaría de Prevención y la Policía del Neuquén, se desarrollará los días 28 y 29 de septiembre en el Auditorio de Casa de Gobierno Provincial, y tendrá como eje la prevención y el abordaje integral en torno al suicidio, generando un espacio de capacitación, intercambio y construcción de herramientas para quienes cumplen funciones en ámbitos de seguridad y emergencias.

“Hablar de prevención también es hablar de cuidar a quienes todos los días están al servicio de la comunidad. Generar herramientas, capacitar y abrir espacios de escucha es parte de una política de seguridad que entiende el cuidado de manera integral”, señaló el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

La propuesta busca fortalecer herramientas para la prevención, detección temprana, acompañamiento e intervención, promoviendo la articulación entre las distintas instituciones y organismos que intervienen frente a esta problemática.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar pueden completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1LXB5h0cqhThLBmaS_nvdNyuVW88m-BvxlDyC6cK-KKs/viewform?ts=6aac0ae0&edit_requested=true