​El Registro Civil Móvil y el Maletín Portátil Digital confirmaron su itinerario para la segunda quincena de octubre ​

Los dispositivos provinciales recorrerán San Patricio del Chañar, Cutral Co, Moquehue, Paraje Lonco Luan, Neuquén y Rincón de los Sauces. La atención es por orden de llegada y hasta completar el cupo diario de 50 turnos.

El Registro Civil Móvil y el Maletín Portátil Digital, dependientes del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, acercarán trámites registrales a vecinos y vecinas de las regiones de Vaca Muerta, del Pehuén, de la Comarca y de la Confluencia.

El objetivo es garantizar a la ciudadanía la posibilidad de realizar trámites esenciales sin necesidad de trasladarse a las sedes centrales. Entre las gestiones que estarán disponibles incluyen la tramitación y renovación del DNI, pasaporte y actualizaciones de domicilio.

El recorrido comenzará el jueves 15 y viernes 16 de octubre en Cutral Co, en la calle Yrigoyen 664, y continuará el lunes 19 en el Salón Comunitario de Moquehue de 10 a 14.

El martes 20 de octubre el operativo se traslada al Paraje Lonco Luan, dónde atenderá en el Salón Comunitario de la comunidad mapuche Catalán.

El viernes 23 estará en Neuquén capital en la Comisión Vecinal del Barrio Bardas Soleadas – Gobernador Asmar y Raihue -, mientras que el lunes 26, martes 27 y miércoles 28 el móvil se traslada a Rincón de los Sauces a calle Chos Malal 1277.

El cronograma finaliza el viernes 30 de octubre en el Barrio Cuenca XVI en calles Leónidas Lamborghini y Juan Filloy.

Por su parte, el Maletín Portátil Digital estará el jueves 15 y viernes 16 en la Oficina del Registro Civil de San Patricio del Chañar ubicado en Pasaje El Arco, Casa 95 del barrio Obrero.

El operativo forma parte de una política pública orientada a fortalecer la cercanía del Estado con la comunidad, facilitando el acceso equitativo a la documentación personal en todo el territorio provincial.

Para mayor información o consultas el Registro Civil cuenta con la página web oficial: registrocivil.neuquen.gob.ar.