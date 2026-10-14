​Más de 100 brigadistas se capacitan en prevención y combate de incendios forestales ​

El Sistema Provincial de Manejo del Fuego desarrolla un plan integral de formación en distintas localidades, con capacitaciones orientadas a mejorar las capacidades técnicas y operativas de los equipos que intervienen en la prevención y respuesta ante incendios forestales.

Durante septiembre y octubre, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén llevó adelante un plan integral de capacitaciones destinado a fortalecer la preparación de los brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).

La propuesta alcanzó a más de más de 100 brigadistas de distintas bases operativas de la provincia y contempló contenidos clave para el trabajo en terreno, entre ellos Entorno del Fuego, el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI), el uso y mantenimiento básico de motosierras y motobombas forestales, y la operación de unidades forestales.

En la actualidad, en Junín de los Andes se desarrolla una capacitación sobre Entorno del Fuego y FWI, herramientas que contribuyen a comprender el comportamiento del fuego y evaluar las condiciones meteorológicas asociadas al peligro de incendios. Estas instancias permiten actualizar conocimientos y fortalecer los criterios técnicos para la planificación y el trabajo de los combatientes.

Las actividades se desarrollaron en Junín de los Andes, Loncopué y Aluminé, mientras que la formación sobre unidades forestales tuvo lugar en San Martín de los Andes. Participaron brigadistas de las bases de Loncopué, Chos Malal, Huinganco, Manzano Amargo, Villa Pehuenia, Moquehue, Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Como parte de la continuidad del programa, la próxima semana se dictará un curso sobre uso y mantenimiento de motobombas forestales, equipamiento fundamental para las tareas de combate de incendios.

El plan de formación forma parte de las acciones que impulsa la Provincia para fortalecer los recursos humanos del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, promover la actualización permanente de sus equipos y mejorar la capacidad de prevención, preparación y respuesta ante los incendios forestales en todo el territorio neuquino.