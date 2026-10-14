​La Orquesta Sinfónica del Neuquén presenta un viaje musical con Mendelssohn, Dvořák y Oscher ​

El recorrido expresa la riqueza y diversidad del repertorio sinfónico. El concierto será el viernes a las 21, en el Cine Teatro Español.

La Fundación Banco Provincia del Neuquén invita a la comunidad a disfrutar de un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, que tendrá lugar el viernes 16 de octubre, a las 21, en el Cine Teatro Español.

La presentación contará con Gustavo Guersman como director invitado y con las solistas María Florencia Ferenza, en flauta, e Yramalú Gómez Goncalves, en violín.

El programa reúne composiciones de Felix Mendelssohn, Efraín Oscher y Antonín DvoÅák. Comenzará con la Obertura Ruy Blas, de Mendelssohn, y continuará con Barroqueana Venezolana Nº 1, de Oscher, inspirada en los conciertos brandenburgueses de Bach y enriquecida con ritmos venezolanos de merengue y joropo. En esta última pieza, la flauta y el violín dialogan en una propuesta que pone de relieve la sensibilidad y el virtuosismo de las intérpretes.

El concierto culminará con la Sinfonía Nº 4, de DvoÅák, una composición de carácter heroico, solemne y dramático que revela la fuerza expresiva del autor checo, reconocido internacionalmente por su célebre Sinfonía del Nuevo Mundo.

El director invitado

Gustavo Guersman es director de orquesta, violinista y docente, se formó en la Universidad Nacional de Tucumán. Dirigió la Orquesta Sinfónica del Neuquén en numerosas oportunidades. Fue becario de la Camerata Bariloche y realizó estudios de perfeccionamiento en Italia y Japón.

Desde 1990 dirige la Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán, con la que desarrolla una sostenida labor artística y pedagógica. Su trayectoria incluye proyectos de formación musical, conciertos y giras nacionales e internacionales.

Las solistas

María Florencia Ferenza integra la Orquesta Sinfónica del Neuquén desde 2003. Nació en La Plata y se radicó en el Alto Valle. Enseña flauta traversa en la Escuela Superior de Música de Neuquén y es profesora adjunta de la Orquesta Académica. Se presenta como solista y participa en grupos de cámara de folklore, tango y música clásica.

Yramalú Gómez Goncalves forma parte de la Orquesta Sinfónica del Neuquén desde 2024. Nació en Valencia, Venezuela, donde se formó en instituciones prestigiosas y con grandes maestros. Fue profesora del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y violinista de la Orquesta Filarmónica de Río Negro. Actualmente, integra la agrupación de cuerdas Puente Dúo.