​Nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para trabajadores de Desarrollo Social y Familia ​

Tras casi una década sin modificaciones, el Ejecutivo provincial actualizó el Convenio Colectivo de Trabajo del personal comprendido en la Ley 3077. La nueva norma jerarquiza la carrera administrativa, reconoce funciones que hasta ahora no estaban contempladas y mejora las condiciones laborales de 0 trabajadoras y trabajadores que sostienen las políticas públicas de desarrollo social en todo el territorio.

El Gobierno de la Provincia concretó la firma del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para el personal dependiente de las ex subsecretarías de Desarrollo Social y Familia, comprendido en la Ley 3077. Se trata de una actualización histórica que reemplaza el convenio vigente desde 2017 y responde a la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de fortalecer el empleo público, jerarquizar a los equipos y reconocer el trabajo de quienes llevan adelante las políticas sociales en todo el territorio provincial.

El nuevo convenio alcanza a 3.896 trabajadoras y trabajadores que diariamente sostienen las políticas públicas vinculadas con las infancias y adolescencias, la seguridad alimentaria, la discapacidad y las personas mayores, entre otras áreas fundamentales para el desarrollo y la protección de los neuquinos.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, destacó que “este convenio representa mucho más que una actualización normativa. Es el reconocimiento al compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores que todos los días sostienen las políticas sociales de la provincia. Estamos saldando una deuda que llevaba años y construyendo reglas más justas para el desarrollo de su carrera laboral”.

Entre los principales cambios se encuentra la modificación de la carrera administrativa, que permitirá acceder a ascensos cada cinco años mediante evaluaciones de desempeño positivas. De esta manera, se establece un mecanismo de crecimiento laboral que reemplaza un esquema que durante años limitó las posibilidades de promoción de los trabajadores.

La actualización también incorpora una revisión integral de los conceptos específicos de cada sector, reconociendo la complejidad y la responsabilidad de las funciones que desempeñan los equipos. Asimismo, reformula bonificaciones existentes y crea nuevos adicionales para funciones y sectores que no estaban contemplados en la normativa vigente, generando un impacto directo en las remuneraciones.

Otro de los ejes del convenio es el fortalecimiento de los cargos de conducción de los dispositivos de cuidado, reconociendo la responsabilidad de quienes coordinan equipos y garantizan el cumplimiento de las normas de protección destinadas a niñas, niños, adolescentes y otras personas en situación de vulnerabilidad. Además, se redefinió el agrupamiento de Ejecutores Sociales, jerarquizando sus funciones y adecuando el reconocimiento de las tareas que desarrollan dentro del sistema de protección social.

La firma del convenio marca el inicio de una nueva etapa para el sector. El próximo paso será avanzar con el cambio de nivel de los trabajadores y el reconocimiento de nuevos agrupamientos para quienes actualmente desempeñan funciones que hasta ahora no estaban reflejadas en su encuadre laboral ni en su salario.

Al respecto, Castelli remarcó: “Este convenio también es una forma de saldar una deuda histórica con el personal que durante años sostuvo áreas esenciales del Estado. Pero este no es un hecho aislado: forma parte de una decisión de fortalecer integralmente a estas áreas. Al mismo tiempo que mejoramos las condiciones laborales, estamos ejecutando un plan de inversión para poner en valor la infraestructura de nuestros dispositivos y espacios de atención, porque creemos que cuidar a quienes cuidan también implica brindar mejores herramientas para desarrollar su trabajo”.

La firma del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo constituye un paso trascendental en el proceso de jerarquización del empleo público que impulsa el Gobierno provincial. Después de casi una década sin actualizaciones, la Provincia reconoce el compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores y fortalece el sistema de protección social con una norma moderna, que responde a las necesidades actuales del sector.