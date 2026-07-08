​Avanza a buen ritmo la obra del nuevo edificio de la Comisaría Cuarta ​

Las instalaciones tendrán una superficie de 1.000 m2. El nuevo edificio permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos policiales y fortalecer el servicio a la comunidad.

A 38 años de su creación, la Comisaría Cuarta de Alta Barda contará con un nuevo edificio, incorporando además una oficina de violencia de género. La obra, que tiene un avance del 62%, contempla áreas de recepción, de móviles y secuestros, operativa, de jefatura y alcaldía, sector de estacionamiento, quincho y archivo. Se prevé inaugurarla antes de fin de año.

Durante una recorrida por el lugar, el gobernador Rolando Figueroa expresó: “Estoy muy contento con el avance de las obras. Este es un viejo anhelo, una obra que venían reclamando los vecinos de Alta Barda. La comisaría tendrá una jerarquía tal como lo necesita esta zona de la ciudad. Además, forma parte de una puesta en valor de este sector de la ciudad, con mejoras en viviendas, pavimento y el Polo Tecnológico, que tan bien lo viene llevando a cabo el equipo del intendente Mariano Gaido”.

En tanto, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, resaltó que “la Comisaría funcionaba en un edificio con peligro de derrumbe. Hubo que demoler esa construcción, para luego poder planificar y diseñar el nuevo edificio, que contará con una superficie de 1.000 m2. Estimamos que entre octubre y noviembre va a estar finalizada”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacóque“el Plan de obras en materia de seguridad es muy importante. En los próximos meses contaremos con el nuevo edificio. Se trata de una comisaría muy grande que va a albergar muchas dependencias”.

De la recorrida participaron también el Intendente de Neuquén, Mariano Gaido; la secretaria de Jefatura de Gabinete de la municipalidad, María Pasqualini; y María Cristina Balsimelli, presidenta de la comisión vecinal de Alta Barda.

En el terreno dónde se está emplazando el nuevo edificio, funcionaba la Comisaría y el sector de Toxicomanía; ambos edificios se demolieron También se prevé emplazar, en un futuro y en un terreno contiguo, el nuevo edificio de Toxicomanía.

Detalles del proyecto

La nueva comisaría contará con tres accesos. El principal, peatonal para el público, sobre Av. Las Flores y otro de acceso vehicular para los móviles policiales. Sobre calle Los Pensamientos se encontrará el acceso vehicular para el sector de detención.

En cuanto al diseño, la nueva comisaría contempla la creación de espacios verdes que jerarquizarán el ingreso principal, mejorarán la imagen institucional del edificio y asegurarán una adecuada integración urbana.

Además, el nuevo edificio contará con:

-Instalación de riego por goteo: se prevé la instalación de cañería de PVC para tres circuitos de riego automatizado, terminales en manguera de polietileno y goteros regulables, desde la sala de máquinas.

-Calefacción mediante calderas para agua caliente de calefacción y sistema de piso radiante. Todo el equipamiento de refrigeración será Inverter y con refrigerante ecológico.