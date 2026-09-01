​Allanamientos y secuestro de droga por robos violentos en Plottier ​

La Policía neuquina secuestró varios elementos presuntamente robados y más de dos kilos de marihuana.

La Policía realizó este martes cinco allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Neuquén, como parte de una investigación por dos robos calificados ocurridos a fines de julio en la localidad de Plottier.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección de Delitos, con la colaboración de la Oficina de Investigaciones Periferia Uno de Plottier y otras unidades especializadas.

Como resultado de los allanamientos se logró el secuestro de 2,411 kilos de cannabis sativa, además de equipos de telefonía, cascos de motocicleta, equipos de comunicación utilizados como inhibidores de alarmas y una PlayStation 4, entre otros elementos de interés para la investigación.

Durante los procedimientos fue demorada una persona señalada como uno de los presuntos autores, quien quedó a disposición de la Justicia.

La investigación se inició a partir de dos hechos registrados en Plottier los días 29 y 30 de julio. El primero ocurrió alrededor de las 23, en una vivienda de calle Belisle, donde tres personas ingresaron de manera violenta con armas de fuego. Ante la resistencia de la víctima y el pedido de auxilio, los autores se retiraron del lugar luego de sustraer la llave de un vehículo.

El segundo episodio ocurrió durante la madrugada del día siguiente, alrededor de las 3, en el sector de chacras de Plottier. En esa oportunidad, entre cinco y seis hombres ingresaron a una vivienda mientras sus ocupantes dormían, intimidaron a la familia con un arma de fuego y sustrajeron dinero y elementos de tecnología.

De acuerdo con los investigadores, los autores seleccionaban principalmente viviendas ubicadas en sectores descampados y actuaban durante la madrugada, cuando había personas en el interior.

Con la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, se avanzó en la identificación de los presuntos autores y en la individualización de cinco domicilios ubicados en la ciudad de Neuquén.

Los procedimientos permitieron reunir nuevos elementos para la investigación, que continúa bajo intervención de la Justicia.