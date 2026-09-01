​EPAS abre concurso externo para cubrir vacantes ​

Las inscripciones podrán realizarse del 08 al 14 de septiembre, a través de un formulario disponible en la página oficial del Organismo.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) puso en marcha el Concurso Externo de ingreso de personal para la obra de abastecimiento de agua potable destinada a Colonia Rural Nueva Esperanza.

El proceso se enmarca en lo dispuesto por el Decreto-2023-967-E-NEU-GPNy la Resolución 0618/2026, y tiene como propósito fortalecer la estructura técnica, profesional y administrativa del EPAS.

Las vacantes a cubrir corresponden a perfiles profesionales, técnicos, administrativos y operativos que se desempeñarán en la ciudad de Neuquén capital, particularmente en la zona de la meseta, uno de los sectores de mayor expansión urbana y demográfica de los últimos años. Este crecimiento sostenido de la ciudad, producto de la instalación de nuevos barrios y del aumento constante de la población, ha incrementado de manera significativa la demanda de infraestructura y servicios esenciales, entre ellos el acceso al agua potable. En este contexto, resulta imprescindible reforzar la dotación de personal técnico, profesional y operativo del EPAS, a fin de garantizar una respuesta ágil y sostenida a las necesidades de una comunidad en permanente expansión.

Para poder llevar adelante este concurso, conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo del EPAS, en abril de 2025 el Organismo realizó primero el llamado a concurso interno, a fin de cubrir las necesidades de personal dentro de la Administración Pública. Una vez agotada esa instancia, se dio inicio al trámite administrativo correspondiente para habilitar esta búsqueda laboral externa a la Administración Pública.

El concurso se desarrollará en distintas etapas: la inscripción, la revisión de requisitos y documentación, la evaluación mediante examen y entrevista, y la posterior confección del orden de mérito.

Podrán postularse quienes cumplan con los requisitos de edad, formación y demás condiciones establecidas en la normativa vigente, debiendo presentar la totalidad de la documentación requerida en un único archivo digital. Tanto la inscripción como la evaluación se realizarán conforme a las bases y condiciones generales del concurso.

Los requisitos, bases y condiciones, junto con el detalle de los perfiles y la documentación a presentar, se encuentran disponibles en la página oficial del Organismo www.epas.gov.ar