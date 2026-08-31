El municipio presentó su portal renovado para optimizar trámites cotidianos. Forma parte del ecosistema de integrabilidad promovido por la Provincia,

Se llevó a cabo de manera virtual el 27 de agosto la octava Reunión de la Comunidad de Práctica de Municipios, un espacio de encuentro, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la gestión pública local.

La actividad contó con representación de funcionarios y equipos técnicos pertenecientes a municipios de todas las regiones, entre los que se destacaron Aluminé, Añelo, Caviahue, El Huecú, Junín de los Andes, Loncopué, Los Miches, Piedra del Águila, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Senillosa, Villa El Chocón, Villa Pehuenia-Moquehue y Vista Alegre.

Durante el encuentro, la municipalidad de Senillosa presentó su nueva página web institucional, diseñada para brindar mejores servicios a la ciudadanía y agilizar trámites cotidianos. La plataforma brinda información sobre los trámites que se pueden realizar, facilita la elaboración de notas, permite la descarga de formularios digitales y suma canales directos de atención como chatbot y WhatsApp.

Además, se destacó que la localidad continuará expandiendo su oferta digital mediante la interoperabilidad con su sistema SIAF (Sistema de Administración Financiera) desarrollado con el acompañamiento de la Coordinación de Relaciones Fiscales con Municipios. En esta misma línea de modernización, Senillosa avanzará en la adhesión formal al Ecosistema de Integrabilidad con la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Optic), lo que le dará acceso a servidores seguros para el intercambio informático de datos.

Por otra parte, la jornada sirvió para abordar el proceso de simplificación del trámite de “Habilitaciones Comerciales”. Durante el bloque se expusieron los resultados del relevamiento realizado junto con los municipios, a partir del cual ya se cuenta con herramientas concretas para digitalizar requisitos iniciales. La Comunidad de Práctica acordó seguir articulando esfuerzos para reducir progresivamente el volumen de documentación física exigida a los comerciantes y agilizar los tiempos de respuesta.

Como proyección de este trabajo conjunto, se anunció que en el próximo encuentro la Optic presentará el abanico de servicios disponibles para modernizar los portales web municipales ofreciendo el soporte técnico necesario para acompañar a los equipos locales en el proceso de implementación.

Tras la presentación de los avances en modernización, los representantes municipales destacaron el valor del espacio como un punto clave de articulación.

La consolidación de este espacio refleja el compromiso continuo de los gobiernos locales por trabajar de forma colaborativa, compartiendo herramientas y buenas prácticas orientadas a mejorar la eficiencia de la gestión pública y la calidad de los servicios destinados a los vecinos.