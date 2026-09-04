Accidentes laborales: actualizaron los pisos para calcular las indemnizaciones

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo estableció nuevos montos mínimos para determinadas prestaciones por incapacidad permanente y fallecimiento. El valor de referencia más alto llega a $114,3 millones, aunque no significa que todos los trabajadores accidentados cobren esa suma.

Desde este jueves 3 de septiembre de 2026 rigen nuevos valores para calcular determinadas indemnizaciones y compensaciones del sistema argentino de Riesgos del Trabajo.

La actualización fue establecida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) mediante la Resolución 39/2026 y alcanza a casos vinculados con accidentes laborales y enfermedades profesionales que generan incapacidad permanente o fallecimiento.

Uno de los principales cambios es la actualización del piso indemnizatorio a $114.354.110 para determinados supuestos previstos por la Ley 24.557.

Cómo se aplica el nuevo piso

El monto de $114.354.110 no representa una suma fija que recibirá cualquier trabajador que tenga un accidente laboral.

Para los casos contemplados por el artículo 14, apartado 2, de la Ley de Riesgos del Trabajo, la norma establece que la indemnización no podrá ser inferior a ese monto multiplicado por el porcentaje de incapacidad laboral permanente correspondiente.

Por ejemplo, tomando únicamente ese piso como referencia matemática:

10% de incapacidad: $11.435.411.

$11.435.411. 20% de incapacidad: $22.870.822.

$22.870.822. 30% de incapacidad: $34.306.233.

$34.306.233. 50% de incapacidad: $57.177.055.

$57.177.055. 100% de incapacidad: $114.354.110.

El cálculo concreto puede variar según las características de cada caso, la prestación que corresponda y los demás parámetros establecidos por la legislación.

Para los supuestos alcanzados por el artículo 15, apartado 2, la resolución establece directamente un piso mínimo de $114.354.110.

También aumentaron las compensaciones de pago único

La actualización de la SRT también modificó las compensaciones adicionales de pago único previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo.

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Los nuevos valores quedaron establecidos en:

$50.824.055

$63.530.069

$76.236.060

Cada una de estas sumas corresponde a distintos supuestos contemplados por el artículo 11, apartado 4, de la Ley 24.557.

Además, para los casos de muerte o incapacidad total alcanzados por la indemnización adicional prevista en la Ley 26.773, el piso mínimo quedó fijado en $21.656.176.

La actualización se realizó por el RIPTE

Los nuevos montos fueron determinados a partir de la variación del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

La SRT tomó la evolución del indicador entre diciembre de 2025 y junio de 2026 para actualizar los valores que estaban vigentes hasta el 31 de agosto.

La medida establece los nuevos montos para el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

Qué debe tener en cuenta un trabajador

El monto final de una indemnización por accidente laboral o enfermedad profesional no surge solamente de aplicar el porcentaje de incapacidad sobre el nuevo piso.

También pueden intervenir factores como la fecha de la contingencia, el ingreso base, el tipo de prestación correspondiente y la determinación de la incapacidad realizada en el marco del sistema de Riesgos del Trabajo.

Por eso, ante una liquidación de una ART o una discrepancia respecto del porcentaje de incapacidad reconocido, es importante verificar el cálculo de acuerdo con las normas aplicables al caso concreto.