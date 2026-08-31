Visita del papa León XIV a la Argentina: llegó la comitiva del Vaticano y avanza el operativo

La delegación de avanzada arribó este domingo a Buenos Aires para definir junto al Gobierno los detalles de la gira prevista para noviembre. El recorrido contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján.

Los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina entraron en una etapa clave. Una delegación de avanzada del Vaticano llegó este domingo a Buenos Aires para comenzar a definir los detalles del itinerario, la logística y el operativo de seguridad previsto para la gira.

La comitiva arribó a las 18:23 y fue recibida por funcionarios de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica. El grupo está encabezado por el coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda.

A partir de este lunes comenzará una intensa agenda de reuniones y recorridas. Los enviados del Vaticano mantendrán encuentros con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y funcionarios del Gobierno, además de realizar inspecciones en los lugares que podrían formar parte de la visita.

Qué lugares recorrerá la comitiva del Vaticano

Entre los puntos que serán evaluados aparecen distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos las inmediaciones del Monumento a los Españoles.

La delegación también analizará los traslados y las actividades previstas en la provincia de Córdoba y en la Basílica de Luján, dos de los destinos contemplados dentro del recorrido preliminar.

Además, podrían incorporarse instituciones vinculadas con la asistencia social y otros espacios considerados relevantes por su importancia simbólica.

Uno de los principales objetivos será establecer cómo se organizarán los desplazamientos del Pontífice y los lugares destinados al contacto con los fieles.

Un operativo de seguridad a gran escala

La visita requerirá una coordinación especial entre el Vaticano, el Gobierno nacional, las autoridades provinciales y municipales y las fuerzas de seguridad.

El operativo deberá contemplar los desplazamientos del Papa y la concentración de miles de personas en los distintos puntos que visite durante su estadía.

La misión de avanzada tendrá justamente la tarea de relevar esos lugares y establecer las condiciones necesarias para garantizar tanto la seguridad del Pontífice como la organización de las actividades públicas.

Cuándo está prevista la visita de León XIV

De acuerdo con el cronograma preliminar, la gira del papa León XIV por la Argentina se realizaría entre el 8 y el 11 de noviembre.

Sin embargo, el itinerario todavía debe ser confirmado oficialmente y podría sufrir modificaciones luego de las reuniones y recorridas que realizará la delegación vaticana.

La llegada de León XIV tendrá además un fuerte significado histórico: será el primer viaje de un Papa a la Argentina en 39 años. El último pontífice en visitar el país fue Juan Pablo II, quien realizó su segundo viaje a la Argentina en abril de 1987.

Durante las próximas semanas se espera que las autoridades terminen de definir el cronograma, los lugares de las actividades y el protocolo oficial de la visita.