Descuentos para jubilados de ANSES: en qué supermercados se puede ahorrar

Jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a descuentos en supermercados y otros comercios. Qué cadenas participan y cómo aprovecharlos.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES pueden acceder a descuentos en supermercados y otros comercios mediante el programa Beneficios ANSES. Las promociones varían según cada establecimiento y pueden incluir alimentos, productos de limpieza, medicamentos y artículos de uso cotidiano.

El beneficio busca aliviar parte de los gastos habituales de quienes reciben prestaciones de ANSES y se encuentra disponible en distintos puntos del país. Sin embargo, las condiciones no son iguales para todas las cadenas: pueden cambiar los porcentajes de descuento, los días de vigencia, los productos incluidos y los topes de reintegro.

Las cadenas que participan

Entre los supermercados que aparecen vinculados al programa se encuentran Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar.

La presencia de una cadena dentro del programa no significa necesariamente que todas sus sucursales tengan las mismas promociones. Por eso, antes de realizar una compra es importante revisar las condiciones correspondientes al comercio y a la localidad.

En algunos casos, el descuento se aplica directamente al momento de pagar. En otros, funciona mediante un reintegro que se acredita posteriormente en la cuenta asociada al medio de pago.

Cómo funcionan los descuentos

El porcentaje de ahorro depende del acuerdo vigente con cada comercio. Algunas promociones parten del 10%, aunque puede haber beneficios diferentes según la cadena, el día de compra y el medio de pago utilizado.

Para determinadas promociones puede ser necesario pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde el jubilado cobra su prestación. También pueden existir límites mensuales de devolución o productos que quedan fuera de la promoción.

Además de supermercados, el programa contempla beneficios en rubros como farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio y comercios de alimentos y productos de limpieza y cuidado personal.

Los descuentos de ANSES pueden coincidir con promociones propias de bancos u otras entidades financieras, aunque no necesariamente son acumulables. Por eso, verificar las condiciones antes de pagar puede marcar una diferencia en el ahorro final.

La disponibilidad de los beneficios puede modificarse con el tiempo, por lo que la referencia más segura para conocer las promociones vigentes es la información oficial de ANSES antes de realizar la compra.