San Martín de los Andes: comerciantes celebran la baja del 35% en la Tasa COM y piden una reforma para 2027

La Cámara de Comercio valoró las medidas aprobadas por el Concejo Deliberante, que incluyen una reducción de la tasa hasta diciembre y beneficios para contribuyentes con deudas. El sector advirtió que el alivio es transitorio y reclamó modificar el sistema de cálculo.

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes destacó la decisión del Concejo Deliberante de aprobar una serie de medidas de alivio fiscal para comerciantes y empresas de la localidad.

Entre las principales disposiciones se encuentra una reducción del 35% en la Tasa de Comercio, Industria y Servicios (Tasa COM) para todas las categorías de licencias comerciales durante los períodos de agosto a diciembre de 2026.

Además, el valor del punto de la tasa se mantendrá en $4.440 durante esos meses, sin nuevos aumentos.

Qué medidas se aprobaron

El paquete aprobado también contempla una moratoria para contribuyentes con deudas municipales.

Para quienes tengan deudas de hasta $30 millones, se establecieron dos alternativas: pagar en tres cuotas con una quita del 100% de los intereses, o en seis cuotas con una reducción del 50%.

En el caso de deudas superiores a $30 millones, la quita será del 50% de los intereses si se abona en tres cuotas y del 25% si se opta por seis cuotas.

Desde la Cámara consideraron que las medidas representan una respuesta concreta a los reclamos que el sector comercial venía planteando ante el municipio y el Concejo Deliberante.

El impacto de la crisis sobre los comercios

El pedido de alivio fiscal estuvo respaldado por un relevamiento realizado por la entidad entre 107 comercios y empresas de San Martín de los Andes.

Según los resultados difundidos por la Cámara, el 82,2% informó una caída en las ventas, mientras que el 43% señaló que estaba reduciendo personal, congelando vacantes o realizando despidos.

A su vez, el 97,2% de los consultados consideró que la Tasa COM representa un costo estructural crítico para sus actividades.

La Cámara también analizó datos municipales y señaló que la cobrabilidad de la tasa cayó del 66,4% durante el primer semestre de 2025 al 57,5% en el mismo período de 2026. Durante mayo y junio, según el informe, quedó por debajo del 50%.

El reclamo de cara a 2027

Aunque valoró la reducción aprobada, la institución sostuvo que se trata de una medida transitoria y planteó avanzar en una modificación estructural del sistema antes del tratamiento de la Tarifaria 2027.

El principal cuestionamiento está relacionado con el mecanismo de cálculo de la Tasa COM, que toma como referencia categorías vinculadas a la facturación bruta del año anterior.

Según el análisis presentado por la Cámara, bajo un supuesto de rentabilidad neta del 12%, la tasa puede representar entre el 38,7% y el 76% de la ganancia mensual estimada para las categorías 1 a 16.

Frente a este escenario, la entidad propuso crear una mesa técnica con el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante para discutir una reforma del esquema.

Entre las propuestas figuran reemplazar la facturación bruta como principal base de cálculo, vincular la tasa con el costo efectivo de los servicios de control e inspección, establecer una escala más gradual y crear mecanismos de recategorización para los comercios que atraviesen caídas de actividad.

También planteó establecer una regla de actualización pública y beneficios permanentes para los contribuyentes que mantengan sus obligaciones al día.

Desde la Cámara señalaron que continuarán aportando información y propuestas técnicas con el objetivo de avanzar hacia un sistema municipal que sea “previsible y equitativo” y que permita sostener la actividad comercial, el empleo y la competitividad de San Martín de los Andes.