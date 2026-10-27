Turismo internacional: aumentó un 15,3% la llegada de extranjeros y cayeron los viajes al exterior

En septiembre llegaron 432.200 turistas extranjeros a la Argentina, un 15,3% más interanual. Los viajes de residentes al exterior cayeron un 13,2%, según el INDEC.

La llegada de turistas extranjeros a la Argentina aumentó un 15,3% interanual en septiembre, mientras que los viajes de residentes argentinos al exterior disminuyeron un 13,2%. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su último relevamiento de turismo internacional.

Durante el mes ingresaron al país 432.200 turistas no residentes, es decir, visitantes que permanecieron al menos una noche en territorio argentino. En tanto, 613.100 residentes viajaron al exterior, por lo que el saldo turístico fue negativo en 180.800 personas.

Si se incluyen los excursionistas, que visitan un destino sin pasar la noche, llegaron 733.600 visitantes internacionales, un 14,2% más que en septiembre de 2025. En sentido contrario, salieron 1.047.700 personas, una caída interanual del 13%.

Cómo fueron los viajes por avión, tierra y agua

La vía aérea concentró más de la mitad de los movimientos turísticos. En septiembre ingresaron por avión 228.500 turistas extranjeros, un 21,2% más que en el mismo mes del año pasado. Al mismo tiempo, 364.300 argentinos viajaron al exterior por esa vía, un 5,7% menos.

La mayor caída en las salidas se registró en los pasos terrestres: 201.500 residentes cruzaron las fronteras por esa vía, un 24,8% menos interanual. En el paso Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, la cantidad de argentinos que salió hacia el país vecino disminuyó un 52,6%.

El transporte fluvial y marítimo fue el único que registró un saldo positivo: ingresaron 53.500 turistas extranjeros y salieron 47.300 residentes.

Brasil fue el principal origen de los turistas extranjeros

Brasil encabezó la lista de países de origen de los visitantes que llegaron a la Argentina, con 113.800 turistas, un incremento del 22,3% interanual. Representaron el 26,3% del total.

En segundo lugar se ubicó Uruguay, con 78.100 visitantes, un 11,2% más. Desde el resto de América llegaron 59.800 turistas, lo que representó una suba del 25%.

También creció la llegada de visitantes desde Estados Unidos y Canadá, con 25.800 turistas y un aumento del 26,2%. Desde Europa ingresaron 42.400 personas, un 13,8% más que en septiembre de 2025.

Brasil, el destino más elegido por los argentinos

Pese a la caída general de los viajes al exterior, Brasil continuó siendo el destino más elegido por los residentes argentinos, con 124.000 viajeros. Sin embargo, la cifra disminuyó un 20,1% interanual.

Europa recibió 94.000 viajeros argentinos, un 10% menos, mientras que el resto de América registró 88.800 salidas, un incremento del 8,1%.

Los viajes a Chile cayeron un 32,3%, hasta los 83.500 turistas, y las salidas hacia Paraguay disminuyeron un 17,3%. En tanto, los viajes a Estados Unidos y Canadá se mantuvieron prácticamente estables, con 50.700 viajeros y una variación positiva del 0,3%.

Cuánto tiempo permanecieron los turistas y cuánto gastaron

Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque concentraron una parte importante del movimiento internacional. Por ambas terminales ingresaron 201.800 turistas extranjeros, un 20,1% más interanual, mientras que salieron 304.900 argentinos, un 8,1% menos.

Los visitantes extranjeros permanecieron en promedio 10,7 noches en el país, mientras que los residentes argentinos pasaron 15,7 noches en el exterior. Entre los turistas que llegaron a la Argentina, el 60,5% viajó por vacaciones y casi la mitad se alojó en hoteles.

El informe del INDEC también registró los gastos del tercer trimestre de 2026. Entre julio y septiembre, los argentinos que salieron por Ezeiza y Aeroparque gastaron US$ 1.558,9 millones en el exterior, un 6,5% más que en el mismo período de 2025, pese a que viajaron un 7% menos de personas. El gasto diario promedio fue de US$ 103,8 por viajero.

Por su parte, los turistas extranjeros que ingresaron por esos aeropuertos gastaron US$ 640,5 millones, un 11,5% más interanual, con un promedio diario de US$ 94,5 por persona.

El balance del turismo internacional entre enero y septiembre

En los primeros nueve meses de 2026 ingresaron al país 4.229.200 turistas extranjeros, un 8,5% más que en el mismo período de 2025.

En cambio, los viajes de residentes argentinos al exterior sumaron 8.345.800, con una caída interanual del 14%.

De esta manera, el saldo acumulado del turismo internacional fue negativo en 4.116.600 turistas, ya que la cantidad de residentes que viajaron al exterior superó ampliamente a la de extranjeros que visitaron la Argentina.