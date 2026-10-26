Black Week en mayoristas: cuándo será la semana de descuentos y qué productos estarán en oferta

La Black Week se realizará del 16 al 23 de noviembre en Argentina. Participarán unos 200 comercios con promociones en alimentos, bebidas, higiene y limpieza.

Los supermercados mayoristas de Argentina se preparan para una nueva edición de la Black Week 2026, una iniciativa que buscará impulsar las ventas y ofrecer descuentos en productos de consumo cotidiano. La campaña se desarrollará del 16 al 23 de noviembre, con promociones en locales físicos y tiendas online.

La propuesta es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y contará con la participación de alrededor de 200 comercios de todo el país.

Las ofertas incluirán alimentos, bebidas, artículos de higiene personal, perfumería y productos de limpieza, entre otros rubros. El objetivo es facilitar el acceso a productos esenciales y dinamizar la actividad comercial en un contexto de retracción del consumo.

Qué productos estarán en oferta durante la Black Week

Durante la semana de descuentos, los consumidores podrán encontrar promociones en distintas categorías de productos de uso diario. También se busca fortalecer el circuito mayorista del que se abastecen almacenes y otros comercios de cercanía.

Desde CADAM señalaron que la iniciativa reúne el esfuerzo de fabricantes, distribuidores y mayoristas para estimular las ventas y generar oportunidades de compra.

Por el momento, la campaña contempla la participación de establecimientos físicos y tiendas virtuales. El detalle de los comercios adheridos y los enlaces para comprar online se podrá consultar a través de los canales oficiales de la cámara.

La caída del consumo, detrás de las promociones

La campaña llega en un escenario de retroceso de las ventas de productos de consumo masivo. Según los datos de Scentia citados en el informe sectorial, durante septiembre las ventas cayeron un 1,2% interanual y un 1% respecto de agosto. En los primeros nueve meses del año, la contracción acumulada fue del 2,7%.

Entre los rubros más afectados se encontraron los productos perecederos, con una caída del 6,2%; los artículos de limpieza para la ropa y el hogar, con un retroceso del 4,4%; y los productos de desayuno y merienda, que bajaron un 4,2%.

En contraste, la categoría de alimentación registró una suba del 1,7%, mientras que las bebidas alcohólicas crecieron un 2,1%.

Cómo fueron las ventas en el canal mayorista

El panorama también mostró dificultades para los mayoristas. De acuerdo con las cifras difundidas, las ventas del sector retrocedieron un 6,7% frente a agosto.

En la comparación interanual, las principales bajas se registraron en bebidas sin alcohol, con una caída del 21,1%; higiene y cosmética, con un descenso del 9%; y productos perecederos, que retrocedieron un 8,6%. La categoría de alimentación, en cambio, mostró un crecimiento del 3%.

En este contexto, los organizadores apuestan a que las promociones de la Black Week ayuden a reactivar las compras y a fortalecer la actividad de los comercios que abastecen a los hogares.

Dónde consultar los mayoristas adheridos

Los consumidores podrán consultar el listado de mayoristas participantes a través del sitio oficial de CADAM, donde se informarán las ubicaciones de los locales adheridos y los enlaces a sus tiendas online.

La campaña se extenderá durante ocho días, del 16 al 23 de noviembre, y buscará ofrecer alternativas de ahorro en distintas categorías de productos de consumo masivo.