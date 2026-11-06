S&P mejoró la calificación crediticia de Neuquén por su manejo financiero

S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Neuquén de ‘b-‘ a ‘b+’. La evaluación destacó la autonomía fiscal y el manejo de la deuda provincial.

Neuquén obtuvo una mejora en su evaluación crediticia internacional luego de que S&P Global Ratings elevara el perfil individual de la provincia de ‘b-‘ a ‘b+’. La decisión fue anunciada este jueves 5 de noviembre y reconoce, según la calificadora, aspectos vinculados con la administración de las cuentas públicas, la autonomía fiscal y la estrategia de financiamiento del Estado provincial.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la nueva evaluación y la vinculó con el proceso de ordenamiento financiero iniciado al comienzo de su gestión. Sostuvo que uno de los objetivos fue fortalecer la capacidad de la provincia para administrar sus propios recursos y reducir la exposición a factores externos.

La mejora se suma a las revisiones positivas que había realizado FIX SCR durante el último año. Esa calificadora había otorgado a Neuquén una nota de BBB+(arg) en diciembre de 2025 y, en junio de 2026, volvió a elevarla: A- para la deuda de largo plazo y A2 para las obligaciones de corto plazo.

Cómo cambió la deuda de Neuquén desde 2023

Uno de los principales datos que expone el Gobierno provincial es la evolución de las obligaciones financieras desde diciembre de 2023, cuando Figueroa asumió la gobernación.

En ese momento, la deuda pública alcanzaba los 1.263 millones de dólares. A ese monto se agregaban otros 187 millones correspondientes a deuda flotante y unos 350 millones vinculados con contratos de obra pública que debieron ser renegociados. En conjunto, el diagnóstico inicial contemplaba compromisos por alrededor de 1.800 millones de dólares.

Según los datos oficiales, a septiembre de 2026 el stock total de deuda se ubicaba en 1.197 millones de dólares. De ese total, 650 millones correspondían a obligaciones heredadas, mientras que los nuevos financiamientos se destinaron a proyectos de infraestructura, cancelación de compromisos y compra de equipamiento para áreas esenciales.

La administración provincial sostiene que dejó de tomar deuda para cubrir gastos corrientes y que los nuevos créditos se orientaron a inversiones específicas. Entre ellas se encuentran los préstamos de organismos internacionales para obras, la adquisición de bienes de capital y una emisión de bonos por 500 millones de dólares realizada en julio.

El financiamiento y las perspectivas para 2027

La colocación internacional de julio se concretó con una tasa de interés del 7,35% y una vida media de siete años. De acuerdo con el Gobierno, fue el costo de financiamiento más bajo conseguido por una provincia argentina desde el regreso de las jurisdicciones subnacionales al mercado internacional.

Otro de los indicadores que destaca la gestión es la relación entre la deuda y los ingresos anuales. La proyección oficial señala que el stock de obligaciones no superará el 24% de los recursos de la provincia en ninguno de los próximos ejercicios, frente a una relación cercana al 83% al inicio del mandato.

El proyecto de Presupuesto 2027, enviado recientemente a la Legislatura, también refleja las previsiones financieras del Ejecutivo. La iniciativa contempla ingresos por 11,4 billones de pesos y gastos por 11,2 billones, con un superávit financiero estimado en 234.175 millones de pesos.

Figueroa, además, proyectó que para 2030 la provincia habrá cancelado más del 94% de la deuda pública heredada y los financiamientos destinados a bienes de capital. Ese escenario, según explicó, permitiría evaluar una eventual cancelación anticipada de parte de los compromisos asumidos mediante la última emisión internacional.

La nueva calificación de S&P representa un respaldo externo a la estrategia financiera que impulsa el Gobierno neuquino. El desafío será sostener esos indicadores mientras avanza el plan de infraestructura y la provincia busca transformar los recursos de su actividad energética en inversiones de largo plazo.