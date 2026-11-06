Obras sociales universitarias advierten una crisis por la caída de sus recursos

El COSUN alertó sobre una crisis financiera en las obras sociales universitarias por la pérdida salarial superior al 30% y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las obras sociales universitarias de todo el país atraviesan una situación financiera que, según sus autoridades, amenaza la continuidad del sistema de cobertura médica. El Consejo Nacional de Obras Sociales Universitarias (COSUN) advirtió que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la falta de actualización de los fondos comprometieron los recursos destinados a la atención de trabajadores y sus familias.

En un documento público, la entidad describió un escenario de “extrema vulnerabilidad” y aseguró que las instituciones enfrentan una crisis de financiamiento sin precedentes. La preocupación central es que los ingresos actuales ya no alcanzan para sostener las prestaciones médicas, los medicamentos y los insumos necesarios para garantizar la cobertura.

El problema está directamente relacionado con la forma en que se financian estas entidades. Las obras sociales universitarias dependen principalmente de los aportes y contribuciones que se descuentan de los salarios del personal de las universidades. Por eso, la pérdida de ingresos de los trabajadores también reduce los fondos que reciben para funcionar.

El impacto del atraso salarial en la cobertura de salud

De acuerdo con el COSUN, el deterioro salarial acumulado supera el 30% y está vinculado con el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

La organización sostuvo que, debido a la falta de actualización de los ingresos, los trabajadores universitarios dejaron de percibir el equivalente a 12 salarios. Esa pérdida repercute directamente en los aportes que sostienen el sistema de salud solidario.

A la caída de los recursos se suma otro factor que agrava el escenario: el aumento de los costos médicos. Según el comunicado, los valores de las prestaciones sanitarias, los medicamentos y los insumos vienen creciendo por encima de los índices generales de inflación, lo que amplía la brecha entre los ingresos disponibles y los gastos necesarios para brindar atención.

Una advertencia sobre la continuidad del sistema

El Consejo alertó que la situación dejó de ser solamente un problema presupuestario y comenzó a comprometer el patrimonio de las propias organizaciones. En ese contexto, planteó que la continuidad de algunas instituciones podría quedar en riesgo en el corto plazo si no se revierten las condiciones actuales de financiamiento.

El reclamo vuelve a poner en discusión el impacto de la crisis salarial universitaria más allá de las aulas y del funcionamiento académico. Para las obras sociales del sector, la actualización de los ingresos y el cumplimiento de la normativa vigente resultan determinantes para recuperar los recursos que permiten sostener la atención médica de miles de trabajadores y sus familias.