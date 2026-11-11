Sacar o renovar el DNI será más caro: los nuevos precios y cuánto cuesta cada trámite

El Renaper actualizó las tarifas del DNI con un esquema semestral atado a la inflación. El trámite regular costará $20.000 y el exprés, $52.000.

El Gobierno nacional estableció un nuevo cuadro tarifario para los trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI), con valores que comenzarán a regir diez días después de su publicación en el Boletín Oficial. La actualización fija el trámite regular en $20.000, mientras que las modalidades más rápidas llegarán hasta los $114.000.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 151/2026 del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que también establece un mecanismo de actualización semestral de los aranceles en función de la inflación.

El nuevo esquema toma como referencia las Unidades Arancelarias Documentales (UAD), cuyo valor inicial fue fijado en $1.000. Cada seis meses, el organismo deberá revisar ese importe de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Cuánto costará sacar o renovar el DNI

El trámite regular tendrá un costo de $20.000. Ese importe se aplicará tanto a las actualizaciones obligatorias de los 5, 8 y 14 años como a la emisión de nuevos ejemplares, los cambios de domicilio y las rectificaciones de datos que requieran la confección de un nuevo documento.

Quienes necesiten recibirlo con mayor rapidez deberán pagar aranceles más elevados. El DNI exprés costará $52.000, la modalidad de entrega en 24 horas hábiles tendrá un valor de $82.000 y el servicio de DNI al instante llegará a $114.000. Esta última opción estará disponible únicamente en las oficinas habilitadas.

El cuadro tarifario también contempla otros trámites:

Primer DNI para recién nacidos de 0 a 6 meses: gratuito.

Primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad: $20.000.

Actualización de los 5 y 8 años: $20.000.

Actualización de los 14 años: $20.000.

Nuevo ejemplar, cambio de domicilio y rectificación de datos: $20.000.

DNI exprés: $52.000.

DNI en 24 horas hábiles: $82.000.

DNI al instante: $114.000.

Cuánto pagarán los ciudadanos extranjeros

Para las personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones correspondientes a los 5, 8 y 14 años tendrán un costo de $40.000. El mismo importe se aplicará a la emisión de nuevos ejemplares y a otros trámites incluidos en el cuadro oficial.

Por otra parte, las copias autenticadas de documentación tendrán aranceles de $10.500 o $11.500, según el tipo de información requerida. Los peritajes de DNI costarán $19.500 para los informes forenses y $10.500 para los informes simples.

Cómo se actualizarán las tarifas

La resolución establece que el valor de la UAD se revisará cada seis meses, tomando como referencia la evolución del IPC desde la última modificación. De esta manera, los precios de los trámites podrán volver a cambiar durante el año, de acuerdo con el comportamiento de la inflación.

Además, los importes finales se redondearán al múltiplo de $500 más cercano, con excepción de los servicios de validación de identidad.

El nuevo régimen entrará en vigencia diez días después de su publicación en el Boletín Oficial y no modifica las exenciones ni las gratuidades que ya estaban contempladas. Esto significa que el primer DNI para recién nacidos de hasta seis meses continuará siendo gratuito.