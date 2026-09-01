Javier Milei presentó su declaración jurada: cuánto creció su patrimonio

Javier Milei declaró un patrimonio de $295,2 millones al cierre de 2025, un 43% más que un año antes. Karina Milei informó $35,3 millones.

El presidente Javier Milei presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025 y declaró bienes, depósitos y dinero por $295.182.652,87 al cierre del año. La cifra representa un aumento del 43% respecto de los $206.046.375,48 que había informado al inicio de 2025.

El incremento fue de unos $89,1 millones y, según surge de la presentación ante la Oficina Anticorrupción, no estuvo asociado a la compra de nuevos inmuebles o vehículos. La variación se explica principalmente por la revaluación de activos que el Presidente ya tenía y por el cambio en la valuación en pesos de sus tenencias en dólares.

Milei declaró además una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, que no figuraba en su declaración del comienzo del año.

En cuanto a sus ingresos, el mandatario informó $81.806.723,92 de ingresos netos durante 2025, mientras que los gastos personales declarados alcanzaron los $66.262.044,60.

Los bienes que más aumentaron de valor

Uno de los principales cambios aparece en la vivienda que Milei posee en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un inmueble de 100 metros cuadrados, cuya valuación pasó de $38.419.071,20 a $73.573.546,13.

Los dos vehículos declarados mantuvieron sus valores: una Mercedes-Benz Sprinter, valuada en $20.173.600, y un Peugeot RCZ Coupé, valuado en $16.254.200.

También aumentó el valor en pesos de sus tenencias en moneda estadounidense. El Presidente declaró aproximadamente US$65.562 en una caja de ahorro y US$20.000 en efectivo.

La diferencia en la valuación en pesos de esos dólares se explica en buena medida por el tipo de cambio utilizado en la declaración: pasó de $1.029 por dólar al inicio de 2025 a $1.446 al cierre.

El fuerte aumento patrimonial de Karina Milei

La declaración jurada de Karina Milei muestra un incremento porcentual mucho mayor. La secretaria general de la Presidencia pasó de declarar bienes, depósitos y dinero por $11.401.021,93 a $35.312.784,57, un salto del 210%.

El principal factor fue la revaluación de su departamento con cochera en Vicente López, de 150 metros cuadrados, que figura como su vivienda desde 2011.

El inmueble pasó de una valuación de $3.992.825,14 a $28.162.492,74, es decir, aumentó en más de $24 millones. De acuerdo con la declaración, esa variación explica prácticamente todo el crecimiento patrimonial registrado durante el año.

Karina Milei declaró ingresos netos por $33.124.206,02, todos correspondientes a renta del trabajo personal, y gastos personales por $33.688.374,25.

También registró un aumento de sus deudas. La deuda con el Industrial and Commercial Bank of China pasó de $59.220 a $60.374, mientras que la correspondiente al Banco Santander aumentó de $782.741 a $909.097. En total, sus obligaciones pasaron de $841.961 a $969.471.

Además, la nueva presentación incorpora una cuenta de pago o billetera virtual con $3.852.216, que no figuraba en la declaración anterior.

El patrimonio de Luis Caputo

Las declaraciones juradas presentadas por los principales funcionarios también dejaron otros datos relevantes. El ministro de Economía, Luis Caputo, informó un patrimonio de $19.209 millones al cierre de 2025, frente a los $11.851 millones declarados un año antes.

El incremento fue del 62% en pesos. Entre sus activos aparecen depósitos bancarios por $12.730 millones, de los cuales el 97% está radicado en el exterior, según surge de la presentación.

La mayor parte de esos fondos se encuentra concentrada en una cuenta en Estados Unidos, declarada por unos $11.739 millones. Caputo también informó gastos personales por aproximadamente $237 millones durante 2025.

Las declaraciones juradas fueron presentadas el 27 de agosto ante la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, y corresponden al ejercicio patrimonial de 2025.