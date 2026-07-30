El Gobierno confirmó un bono de $70.000 para jubilados y aumentó los haberes de agosto

El Gobierno oficializó un bono previsional de hasta $70.000 para agosto y actualizó los haberes de jubilados y pensionados. La jubilación mínima será de $419.775.

El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos y actualizó los haberes previsionales que regirán durante agosto. La jubilación mínima pasará a $419.775, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.824.694.

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante el Decreto 686/2026 y la Resolución 232/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El objetivo, según el Ejecutivo, es reforzar los ingresos de los sectores con menores haberes y actualizar las prestaciones conforme al mecanismo de movilidad vigente.

Cómo se pagará el bono extraordinario

El bono previsional tendrá un monto máximo de $70.000 y será de carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será considerado para el cálculo de otros beneficios.

El refuerzo alcanzará a los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas, a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de pensiones no contributivas, entre ellas las otorgadas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

Quienes perciban un haber igual o inferior a la jubilación mínima cobrarán el bono completo. En tanto, los beneficiarios cuyos ingresos superen ese monto recibirán un adicional proporcional hasta alcanzar el límite que resulta de sumar el haber mínimo más los $70.000.

La normativa también establece que, en las pensiones compartidas entre varios copartícipes, el bono se abonará por prestación y no se multiplicará en función de la cantidad de beneficiarios.

Los nuevos valores para agosto

Además del bono extraordinario, la Anses actualizó los montos de las principales prestaciones previsionales.

Desde agosto, la jubilación mínima será de $419.775, mientras que la jubilación máxima ascenderá a $2.824.694.

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $335.820, en tanto que la Prestación Básica Universal (PBU) pasará a ser de $192.028.

También fueron actualizadas las bases imponibles del sistema previsional, que quedaron fijadas en $141.380 como mínimo y $4.594.798 como máximo.

Las disposiciones llevan las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Diego Santilli, de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y del director ejecutivo de la Anses, Guillermo Héctor Arancibia.

Con estas modificaciones, el Gobierno mantiene la política de otorgar bonos extraordinarios a los jubilados de menores ingresos mientras continúa aplicando las actualizaciones mensuales previstas para las prestaciones previsionales.