Milei anunciará por cadena nacional el proyecto para reformar la Carta Orgánica del BCRA

El Presidente grabará este jueves un mensaje desde la Casa Rosada junto a integrantes del equipo económico. La iniciativa busca reforzar la autonomía del Banco Central, limitar la emisión monetaria para financiar al Estado y redefinir sus funciones.

El presidente Javier Milei presentará este jueves, a las 20, por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas centrales de su gestión.

El mensaje será grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la participación del equipo económico que intervino en la elaboración del proyecto. La producción audiovisual estará a cargo del cineasta presidencial Santiago Oría.

La iniciativa será enviada en los próximos días a la Cámara de Diputados, con el objetivo de comenzar su tratamiento legislativo. En la redacción del proyecto participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Entre los principales cambios propuestos, el Gobierno busca fortalecer la independencia del Banco Central y establecer que su función principal sea garantizar la liquidez de la economía. Además, el proyecto contempla la prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y endurece las condiciones para modificar la integración del directorio del organismo.

La reforma también prevé eliminar las denominadas utilidades contables o “ficticias”, salvo en situaciones vinculadas con procesos de deflación, y poner fin al esquema de letras intransferibles utilizado históricamente para asistir financieramente al Estado.

Otro de los puntos relevantes es la unificación de los objetivos del Banco Central en una única misión institucional y la incorporación de un régimen de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del organismo o autoricen la emisión monetaria en contravención de la nueva normativa.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca avanzar en una reforma estructural del sistema monetario y financiero, que considera clave para consolidar el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país.