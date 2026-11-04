La lista de invitados de Milei para recibir al Papa: quiénes quedaron afuera

Javier Milei convocó a gobernadores y legisladores a la recepción de León XIV en el Palacio Libertad, pero dejó afuera a los ex presidentes.

El presidente Javier Milei no convocó a los ex presidentes argentinos a la recepción institucional que se realizará el domingo 8 de noviembre para recibir al papa León XIV en el Palacio Libertad. La invitación sí fue enviada a los 24 gobernadores, a los diputados y senadores nacionales y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El encuentro está previsto para las 18.30 en el edificio ubicado sobre la calle Sarmiento 151, en la Ciudad de Buenos Aires. El Pontífice llegará al país ese mismo día, alrededor de las 16.30, y será recibido por Milei en el Aeroparque Metropolitano.

La decisión dejó fuera de la convocatoria a Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde, Alberto Fernández y Mauricio Macri. También se encuentran entre los ex mandatarios Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, y María Estela Martínez de Perón, que reside en el exterior.

La ausencia de los ex mandatarios se definió después de que durante los preparativos se analizara la posibilidad de incluirlos. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, había planteado que todos los ex presidentes fueran invitados al encuentro, con la intención de ampliar la representación política durante la visita papal.

Sin embargo, el canciller Pablo Quirno ya había anticipado el lunes que los ex mandatarios no estaban incluidos en la convocatoria. Durante una reunión con representantes del Vaticano, confirmó que los gobernadores y la vicepresidenta habían sido invitados, al igual que los legisladores nacionales.

Mauricio Macri estará en otra actividad de la agenda papal

Mauricio Macri será el único ex presidente mencionado entre los participantes de otra de las actividades oficiales de León XIV. Asistirá a la misa que el Pontífice celebrará el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

En este caso, la invitación no partió del Gobierno nacional, sino del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, primo del ex mandatario.

La visita de León XIV se extenderá durante varios días e incluirá actividades en distintos puntos del país. La recepción en el Palacio Libertad será uno de los primeros encuentros institucionales con la dirigencia política argentina y tendrá como protagonistas a las autoridades que actualmente ocupan cargos en los distintos poderes del Estado.