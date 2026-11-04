Cuatro días con el Papa en la Argentina: dónde estará y cómo será su agenda

El papa León XIV llegará el 8 de noviembre y permanecerá cuatro días en el país. Visitará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina entra en su etapa final. El pontífice arribará el domingo 8 de noviembre a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido por el presidente Javier Milei. Su visita se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Durante cuatro jornadas, el Santo Padre participará de encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades pastorales. Se espera que miles de fieles se movilicen para acompañarlo en los distintos puntos de su recorrido.

Uno de los aspectos que todavía genera expectativa es la posibilidad de que algunos momentos de la visita sean transmitidos por cadena nacional. El Gobierno analiza esa alternativa, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre qué actividades podrían incluirse.

¿Habrá cadena nacional durante la visita del Papa?

La administración nacional evalúa transmitir algunos de los momentos más importantes de la agenda para que puedan ser seguidos en todo el país.

El secretario de Culto, Agustín Caulo, explicó que se analiza esa posibilidad, especialmente para las actividades en las que Milei acompañe al pontífice. Sin embargo, todavía no se definió si habrá cadena nacional ni cuáles serían los actos alcanzados por esa modalidad.

La agenda completa de León XIV en la Argentina

La visita comenzará el domingo 8 de noviembre en Buenos Aires y continuará durante los días siguientes con actividades en el conurbano bonaerense, Córdoba y Luján.

Domingo 8 de noviembre: llegada y recepción oficial

16.30: arribo al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial.

17: visita al Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín.

17.20: ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

17.50: encuentro con el presidente Javier Milei.

18.30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: Claypole y actividades en Buenos Aires

9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11.30: celebración de una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas.

18.45: celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 de noviembre: visita a Córdoba

7.30: salida desde Buenos Aires hacia Córdoba.

9: llegada al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10: celebración de una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

15.15: encuentro con el clero, religiosos y seminaristas en la Catedral.

16.55: regreso a Buenos Aires.

20.15: encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: Luján y despedida

8: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10: celebración de una misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Después de finalizar su recorrido por el país, León XIV partirá rumbo a Perú para continuar su gira por Sudamérica.

Feriados y operativo por la llegada del Papa

El Gobierno nacional estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional, en coincidencia con las actividades previstas en Buenos Aires. Córdoba, por su parte, dispuso un feriado provincial para el martes 10, cuando el pontífice visite esa provincia.

En paralelo, las autoridades trabajan en la organización de los operativos de seguridad, tránsito, accesos y transporte para recibir a los peregrinos que llegarán desde distintos puntos de la Argentina y países vecinos.

La visita de León XIV tendrá una fuerte repercusión religiosa, social e institucional. Su recorrido incluirá encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes y comunidades religiosas, además de celebraciones que convocarán a miles de fieles en distintos escenarios del país.