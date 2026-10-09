La Corte Suprema define si vuelven las restricciones para la compra de tierras por extranjeros

La Corte Suprema se reúne este viernes para resolver un pedido cautelar que podría restablecer las restricciones a la compra de campos por extranjeros.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9, con el objetivo de avanzar en un expediente que podría tener consecuencias sobre la Ley de Tierras. El máximo tribunal debe resolver un pedido de medida cautelar que busca restablecer provisoriamente las restricciones a la compra de campos por extranjeros, derogadas por el Gobierno de Javier Milei mediante el DNU 70/2023.

La decisión todavía no está tomada. El resultado dependerá de cómo resuelvan los jueces el planteo presentado por organizaciones y comunidades que cuestionan los efectos de la derogación de la Ley 26.737.

Antes de fijar la reunión, la Corte redujo de 72 a 24 horas el plazo para que las partes impugnaran la integración de los conjueces designados para intervenir en la causa. Además, habilitó días y horas inhábiles para acelerar el trámite.

Qué debe resolver la Corte Suprema

El expediente fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre ellos las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon. El planteo está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

Los demandantes solicitaron una aclaración para determinar qué efectos tiene sobre su expediente una decisión anterior, que había tratado su amparo colectivo como un caso conexo al promovido por el CECIM.

Para intervenir fueron designados como conjueces Diego Barroetaveña, de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos aceptaron el cargo. Como suplentes quedaron Jorge Morán y Eduardo Farah.

Ahora, el máximo tribunal deberá definir si devuelve el expediente a la Justicia federal de La Plata o de Bariloche, o si lo trata directamente, una alternativa excepcional que requiere razones de urgencia.

El antecedente que reavivó la discusión por la Ley de Tierras

La nueva instancia llega después de un fallo en el que la Corte revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras. En esa resolución, los jueces consideraron que el CECIM no tenía legitimación activa para cuestionar la medida.

El pronunciamiento generó críticas de sectores de la oposición y reactivó las discusiones políticas sobre el alcance del decreto, incluida la posibilidad de impulsar en el Congreso una sesión especial para tratar su rechazo.

Ante las repercusiones, la Corte difundió un comunicado en el que sostuvo que su decisión se había limitado a un aspecto procesal y que no afectaba otras medidas cautelares con el mismo objeto que continúan en trámite ante distintos tribunales.

También aclaró que el fallo no impedía que otras personas u organizaciones que consideren inconstitucional el régimen legal de tierras solicitaran medidas cautelares ante los jueces competentes.

Qué podría pasar con las restricciones a la compra de tierras

El punto central es si la Corte concede la medida cautelar solicitada y restablece, al menos de manera provisoria, las restricciones de la Ley 26.737 a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Si el planteo prospera, las limitaciones derogadas por el decreto presidencial podrían volver a aplicarse mientras se resuelve la controversia judicial. Si no prospera, el pedido cautelar no lograría ese efecto.

La resolución de este viernes podría marcar un nuevo capítulo en la disputa judicial por la Ley de Tierras, aunque no necesariamente implicaría una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación.