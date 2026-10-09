Día de la Madre 2026: por qué se festeja en octubre y qué domingo cae

El Día de la Madre 2026 en Argentina se celebrará el domingo 18 de octubre. Conocé por qué se festeja en ese mes y cuál es el origen de la tradición.

El Día de la Madre 2026 en Argentina se celebrará el domingo 18 de octubre, como ocurre cada año durante el tercer domingo del mes. La fecha es una de las más importantes del calendario familiar y, aunque cambia según el día en que comienza octubre, mantiene una tradición que tiene raíces religiosas.

A diferencia de otros países, donde el homenaje se realiza principalmente en mayo, en Argentina la celebración quedó asociada históricamente con una festividad católica dedicada a la maternidad de la Virgen María. Con el paso del tiempo, esa referencia religiosa se transformó en una jornada para reconocer a las madres y a quienes cumplen ese rol.

Por qué el Día de la Madre se festeja en octubre

El origen de la fecha se remonta a 1931, cuando el papa Pío XI estableció el 11 de octubre como la festividad de la Divina Maternidad de María. La conmemoración estaba vinculada con el reconocimiento de María como Madre de Cristo, una proclamación realizada durante el Concilio de Éfeso en el año 431.

En Argentina, esa celebración religiosa quedó relacionada con el homenaje a las madres. La costumbre de realizarlo un domingo cercano al 11 de octubre fue consolidándose con el tiempo, hasta afianzarse el criterio actual: festejarlo el tercer domingo del mes.

Por eso, la fecha no permanece fija en el calendario. Cada año es necesario identificar cuál es el tercer domingo de octubre para saber cuándo se celebra.

Cuándo es el Día de la Madre en 2026

En 2026, el tercer domingo de octubre será el día 18. Esa será la fecha en la que muchas familias organizarán almuerzos, reuniones y homenajes para celebrar a sus madres.

La jornada no es un feriado nacional ni establece un descanso obligatorio. Sin embargo, su importancia cultural y familiar la convierte en una de las fechas más reconocidas del año, con encuentros que suelen reunir a distintas generaciones.

Por qué Argentina tiene una fecha diferente a otros países

El Día de la Madre no se celebra el mismo día en todo el mundo. En numerosos países, como Estados Unidos, Brasil y Alemania, el festejo tiene lugar en mayo, aunque existen diferencias según cada calendario nacional.

En Argentina, en cambio, la tradición de octubre se mantuvo por su vínculo histórico con la celebración religiosa. Así, cada año el homenaje cambia de fecha, pero conserva la misma regla: el tercer domingo del mes.

En esta oportunidad, el domingo 18 de octubre será el momento para compartir en familia y reconocer a las madres y a todas las personas que desempeñan ese papel en la vida cotidiana.