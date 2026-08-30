Inflación de agosto: cuánto podría dar el IPC y qué esperan las consultoras

Las principales estimaciones privadas anticipan una inflación de entre 1,4% y 2% para agosto. La desaceleración de los alimentos aparece como uno de los factores clave para que el índice pueda ubicarse cerca del 1,5%.

Las estimaciones privadas sobre la inflación de agosto anticipan un dato más moderado que el registrado en julio. A pocos días del cierre del mes, las principales consultoras proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicará entre 1,4% y 2%, con varias mediciones alrededor del 1,5%.

El comportamiento de los alimentos y bebidas será determinante para conocer el resultado final, debido al peso que tiene ese rubro dentro de la canasta que se utiliza para medir la inflación.

La proyección más baja corresponde a Fundación Libertad y Progreso, que estima una inflación del 1,4% para agosto. Según su relevamiento, los alimentos y bebidas no alcohólicas habrían aumentado 1,1%.

En tanto, EcoGo calcula una inflación mensual del 1,5%, también con una suba del 1,1% en alimentos y bebidas. La consultora detectó una desaceleración durante la tercera semana del mes, cuando el incremento de ese rubro fue del 0,3%.

Qué proyectan las principales consultoras

Las estimaciones se mantienen por debajo del 2% en la mayoría de los casos.

C&T Asesores Económicos proyecta una inflación del 1,6%, aunque calcula una suba mayor para alimentos y bebidas, del 1,9%, principalmente por el aumento de frutas y verduras.

Analytica estima un IPC del 1,7%. En su relevamiento, los alimentos y bebidas registraron un aumento del 0,5% durante la tercera semana de agosto.

Por su parte, Abeceb espera una inflación cercana al 1,8%, por debajo del 2,1% registrado en julio. La consultora prevé una dinámica más contenida para los alimentos y un impacto moderado de las variaciones cambiarias sobre los precios.

Econviews y LCG coinciden en una proyección del 1,9%.

En el caso de LCG, los alimentos y bebidas registraron una variación promedio de apenas 0,1% durante la cuarta semana de agosto. Las bajas en algunos productos, como panificados, lácteos y verduras, ayudaron a compensar otros aumentos.

La proyección que llega al 2%

Entre las estimaciones relevadas, Equilibra aparece con el pronóstico más alto: una inflación cercana al 2%.

Sin embargo, la consultora también considera que existe margen para que el dato definitivo termine por debajo de ese nivel. La evolución de los alimentos durante los últimos días del mes será clave para determinar el resultado.

De esta manera, las proyecciones privadas muestran una inflación de agosto que podría quedar por debajo del 2% y, en algunos escenarios, acercarse al 1,5%.

El dato definitivo será informado por el INDEC y permitirá confirmar si la desaceleración observada en distintos rubros durante las