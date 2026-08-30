Créditos: debuta el nuevo sistema de cobro que usarán bancos y billeteras

Desde el lunes rige el nuevo sistema de cobro de cuotas de créditos mediante débito en cuenta. Cómo funciona y por qué los bancos prevén poco uso.

Desde este lunes comenzará a funcionar un nuevo mecanismo para el cobro de las cuotas de créditos en Argentina. Se trata del Cobro con Transferencia (CCT), un sistema que permitirá a bancos y proveedores no financieros de crédito debitar automáticamente las cuotas desde la cuenta en la que fue depositado el préstamo.

La herramienta fue creada por el Banco Central (BCRA) mediante una resolución firmada el 2 de marzo y las entidades tuvieron plazo hasta el 31 de agosto para adaptar sus sistemas. El nuevo esquema reemplazará al DEBIN recurrente utilizado para este tipo de operaciones y busca establecer mayores controles sobre los débitos y reducir riesgos de fraude.

Sin embargo, desde el sector bancario anticiparon que el nuevo mecanismo podría tener un alcance limitado, principalmente por las condiciones establecidas para realizar los débitos.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El CCT establece que la entidad que otorgó el crédito podrá cobrar las cuotas únicamente desde la cuenta en la que realizó el desembolso. Para habilitar el mecanismo, el cliente deberá brindar su consentimiento explícito y por única vez.

El sistema contempla solamente créditos con cuotas fijas e iguales durante todo el contrato y establece que la relación entre la cuota y los ingresos del tomador no podrá superar el 30% al momento de originar el préstamo.

También se limitarán los intentos de cobro. Habrá un intento inicial y hasta dos reintentos, uno a las 48 horas y otro a las 96 horas, para evitar una sucesión de débitos sobre la misma obligación.

Además, el prestamista deberá avisar al cliente por medios electrónicos durante el día hábil previo al débito. El usuario también podrá revocar inmediatamente la autorización, tanto ante quien otorgó el crédito como ante el proveedor de la cuenta.

El mecanismo estará disponible para entidades financieras y proveedores no financieros de crédito habilitados por el BCRA. En caso de fraude, la responsabilidad recaerá sobre el prestamista.

Por qué los bancos prevén poco uso

Aunque el sistema comenzará a estar operativo, las entidades bancarias consultadas por Ámbito consideran que su utilización podría ser acotada.

Una de las principales dificultades está relacionada con el hecho de que el débito solamente puede realizarse sobre la cuenta en la que se desembolsó el préstamo. Esto podría desalentar a los bancos a otorgar créditos en cuentas administradas por otras entidades.

También aparece un problema vinculado con las billeteras virtuales. Según las fuentes bancarias citadas, muchas cuentas CVU pueden no contar con saldo suficiente al momento de intentar cobrar una cuota, ya que los usuarios suelen transferir rápidamente el dinero disponible hacia fondos de inversión o cuentas que generan rendimiento.

En ese escenario, el CCT podría resultar especialmente útil para algunas financieras que ya depositan los préstamos directamente en cuentas bancarias y que, hasta ahora, dependían de que el cliente transfiriera voluntariamente el dinero para pagar la cuota.

El nuevo mecanismo no modifica la situación de las personas que actualmente tienen dificultades para pagar sus préstamos. Según la información difundida, unos 6 millones de personas atraviesan problemas para afrontar sus créditos y el debut del CCT no cambia sus condiciones de deuda.

El esquema incorpora además un arancel mínimo del 0,6%, que deberán pagar los prestamistas y que será distribuido entre los participantes del sistema.

La puesta en marcha del CCT marca así un cambio en la modalidad de cobro de determinados préstamos, aunque su impacto dependerá de cuántas entidades decidan incorporarlo efectivamente a sus operaciones.