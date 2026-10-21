El padre de Agostina Páez no declaró y seguirá detenido por el hurto de $1,5 millones

Mariano Páez seguirá detenido junto a su pareja, María Batule, por la sustracción de $1,5 millones de un comercio de materiales para la construcción en Termas de Río Hondo.

Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, se negó a prestar declaración indagatoria y continuará detenido en Santiago del Estero, en el marco de una causa por la presunta sustracción de $1.500.000 de un comercio de materiales para la construcción de Termas de Río Hondo.

El hombre permanece privado de su libertad desde fines de la semana pasada, al igual que su pareja, María Batule. Ambos están imputados por el hecho ocurrido el 10 de octubre, cuando habrían retirado el dinero de un negocio de la ciudad santiagueña.

El abogado Sebastián Robles confirmó que asumió la defensa de Mariano Páez y formalizó su representación ante las autoridades judiciales. El letrado adelantó que llevará adelante las medidas procesales correspondientes para esclarecer la situación de su defendido.

Cómo habría ocurrido el hurto en Termas de Río Hondo

La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por el representante legal del comercio afectado. Según la reconstrucción incorporada al expediente, Páez y Batule ingresaron al establecimiento con la aparente intención de realizar una compra.

En un momento, una empleada dejó un fajo de billetes sobre el mostrador mientras continuaba con sus tareas. De acuerdo con la acusación, Páez habría aprovechado un descuido para tomar el dinero y entregárselo a su pareja.

Luego, ambos se retiraron del local a pie. La suma sustraída, según la denuncia, asciende a $1,5 millones.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la fiscalía reúne elementos para determinar las responsabilidades penales y avanzar con la situación procesal de los dos imputados.

Por qué el caso tomó repercusión nacional

Mariano Páez quedó en el centro de la atención mediática por ser el padre de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo detenida en Brasil tras ser acusada de realizar gestos racistas.

Ahora, el hombre enfrenta una investigación judicial en Santiago del Estero por el presunto hurto cometido en un comercio de Termas de Río Hondo. Tanto él como María Batule continuarán detenidos mientras avanza el expediente.