El dólar oficial acumuló tres semanas de subas, pero avanzó menos que los precios en octubre

El dólar oficial subió 1,1% en octubre y quedó por debajo de la inflación esperada. El mayorista cerró a $1.534 y el BCRA compró US$47 millones.

El dólar oficial acumuló su tercera suba semanal consecutiva y terminó octubre con un avance del 1,1%, por debajo de la inflación estimada para el mes. En la última rueda, el tipo de cambio mayorista retrocedió $5 y cerró a $1.534, luego de haber alcanzado los $1.542 durante los días previos.

En el balance mensual, la cotización mayorista aumentó $17, mientras que las proyecciones privadas ubican la inflación de octubre entre el 1,8% y el 2%. De esta manera, el movimiento del dólar quedó por debajo de la evolución esperada de los precios.

La atención del mercado estuvo puesta en las intervenciones del Banco Central (BCRA), la demanda de cobertura cambiaria y los movimientos regionales, en particular la depreciación del real brasileño.

A cuánto cerraron el dólar oficial y los financieros

Durante la última semana, el dólar oficial mayorista avanzó $4,50, aunque la baja de la última jornada moderó la suba acumulada. La cotización se ubicó a un 26,89% del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.950,57.

En el segmento minorista, el Banco Nación (BNA) ofreció el dólar a $1.560 para la venta. Con los recargos correspondientes, el dólar tarjeta se ubicó en torno a los $2.028.

En el mercado informal, el dólar blue operó a $1.565, según relevamientos de la city porteña. Entre las cotizaciones financieras, el MEP se ubicó en $1.568,10, con una suba del 0,5%, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó un 1% hasta los $1.660,94.

Por su parte, en el mercado de futuros, los contratos de dólar mayorista para diciembre se negociaron en $1.598,50 y los correspondientes a marzo en $1.688,50.

El BCRA volvió a comprar dólares

El Banco Central retomó las compras de divisas el jueves, después de tres jornadas consecutivas sin intervenir en el mercado cambiario. En esa rueda adquirió US$47 millones, en un contexto de menor presión sobre el tipo de cambio oficial.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron una caída de US$447 millones y finalizaron en US$50.154 millones, de acuerdo con los datos preliminares difundidos por el organismo.

Con la última operación, las compras netas de dólares acumuladas por el BCRA durante octubre alcanzaron los US$1.299 millones.

La evolución del tipo de cambio también estuvo condicionada por una mayor demanda de cobertura ante el cierre de mes y por la depreciación del real brasileño, en un escenario regional que sumó presión sobre las monedas.