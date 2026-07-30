El Gobierno cambió las reglas para investigar amenazas en redes

La nueva normativa alcanza a las fuerzas federales de todo el país y limita el tratamiento de datos y publicaciones de menores sin autorización judicial. También establece excepciones ante riesgos graves, como amenazas de violencia masiva en escuelas.

El Gobierno nacional modificó las reglas que deben aplicar las fuerzas policiales y de seguridad federales en las tareas de prevención de delitos en internet. La nueva normativa establece restricciones para el tratamiento de información vinculada con menores y excepciones ante situaciones de riesgo grave.

La medida fue dispuesta por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, mediante la Resolución 725/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma establece que el personal interviniente deberá ajustarse a la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y mantiene la prohibición de tratar sin autorización judicial datos sensibles y publicaciones realizadas por menores.

La disposición alcanza a las fuerzas federales y no modifica automáticamente los protocolos de las policías provinciales.

Cuando durante una tarea preventiva surja certeza o presunción de que la actividad involucra a un menor, el procedimiento deberá suspenderse, dejar constancia en el registro correspondiente y comunicar la situación a la autoridad responsable.

La resolución contempla, sin embargo, cinco excepciones en las que podrá continuar la intervención.

Una de ellas es la existencia de riesgo de vida para el menor. También se contemplan situaciones de desamparo, fuga o sustracción de su entorno, así como indicios de conductas autolesivas o suicidas.

Otra excepción se aplica cuando el menor sea presunta víctima de un delito que se esté cometiendo en tiempo real a través de internet y suspender el monitoreo pueda afectar la prevención del hecho o la identificación del autor.

El quinto supuesto está vinculado con riesgos para otras personas. La norma permite continuar la tarea cuando existan indicios fundados de peligro para la vida o integridad física de otros menores, incluyendo la amenaza, planificación o preparación de actos de violencia masiva en establecimientos educativos u otros espacios de concurrencia pública.

La excepción puede aplicarse tanto si el menor es considerado víctima como si aparece como presunto autor.

El Ministerio de Seguridad Nacional fundamentó la modificación en el crecimiento de los ciberdelitos y en los casos de amenazas de violencia masiva contra establecimientos educativos difundidas mediante redes sociales y plataformas digitales.

Cuando se utilice alguna de las excepciones, los agentes deberán dejar constancia detallada de las circunstancias que justificaron continuar con la tarea y comunicar inmediatamente la situación a la autoridad responsable.