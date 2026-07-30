Día del Niño 2026: cuándo se celebra en Argentina y por qué habrá un fin de semana largo

El Día del Niño se celebrará el domingo 16 de agosto de 2026. La fecha coincidirá con el feriado nacional del lunes 17 de agosto, por lo que las familias podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Con la llegada de agosto, muchas familias comienzan a organizar los festejos por el Día del Niño, una de las fechas más esperadas por los más chicos. En 2026, la celebración tendrá un atractivo adicional, ya que coincidirá con un fin de semana largo gracias al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) confirmó que este año el Día del Niño será el domingo 16 de agosto, es decir, el tercer domingo del mes.

Fin de semana largo por el Día del Niño

La celebración se unirá al feriado nacional del lunes 17 de agosto, en homenaje al General José de San Martín, conformando un descanso de tres días.

El calendario quedará de la siguiente manera:

Sábado 15 de agosto

Domingo 16 de agosto: Día del Niño.

Día del Niño. Lunes 17 de agosto: feriado nacional.

La coincidencia permitirá organizar reuniones familiares, paseos y actividades recreativas durante todo el fin de semana.

Por qué cambió la fecha

Hasta hace algunos años, el Día del Niño se celebraba el segundo domingo de agosto. Sin embargo, el decreto 562/2025 estableció el traslado al tercer domingo del mes, modificación impulsada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

Del Día del Niño al Día de las Infancias

Desde 2020, distintos organismos públicos comenzaron a utilizar la denominación Día de las Infancias, con el objetivo de reconocer la diversidad de niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva de derechos.

No obstante, tanto en el ámbito comercial como en gran parte de la sociedad, la fecha continúa siendo conocida popularmente como Día del Niño.

Cuál es el origen de la celebración

La celebración en Argentina tiene sus raíces en una recomendación realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1960, que invitó a los países miembros a dedicar una jornada a promover y proteger los derechos de la infancia.

A nivel internacional, la ONU conmemora el Día Universal del Niño cada 20 de noviembre, fecha en la que se recuerda la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

Cada país, sin embargo, tiene la facultad de elegir su propia fecha para la celebración. En Argentina, el festejo quedó históricamente vinculado al mes de agosto y, desde 2025, se realiza el tercer domingo del mes.