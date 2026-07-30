Cristina Kirchner acudirá a la ONU para cuestionar su condena en la causa Vialidad

La expresidenta presentará una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La defensa sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales y buscará un pronunciamiento internacional sobre el caso.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentará este miércoles una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad, que quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La presentación busca que el organismo internacional analice si durante el proceso judicial se vulneraron derechos y garantías contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Argentina es parte.

La estrategia internacional se centra en presuntas irregularidades vinculadas al debido proceso, el derecho de defensa y la imparcialidad de los tribunales que intervinieron en la causa. La condena impuesta a la exmandataria contempla seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La estrategia de la defensa

El equipo jurídico encabezado por Carlos Beraldi incorporó para esta etapa al abogado brasileño Rafael Valim, quien participó en la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante el caso Lava Jato, y al exjuez español Javier Borrego, con experiencia en el sistema europeo de protección de los derechos humanos.

La defensa considera como antecedente relevante el fallo emitido en 2022 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que durante el proceso judicial contra Lula se vulneraron garantías vinculadas con el debido proceso.

Ahora, el Comité deberá analizar en primer lugar si la presentación cumple con los requisitos de admisibilidad. Si la acepta, podrá solicitar información al Estado argentino antes de avanzar con el tratamiento del fondo del reclamo.

Qué efectos puede tener una decisión de la ONU

Un eventual pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos no puede anular ni dejar sin efecto una sentencia dictada por la Justicia argentina. Sin embargo, sí podría establecer si el Estado argentino incumplió compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos y emitir recomendaciones al respecto.

Cristina Kirchner defendió su postura

En una columna publicada en el diario español El País, la expresidenta sostuvo que su situación judicial trasciende su caso personal y planteó que la democracia requiere instituciones que garanticen plenamente los derechos de los ciudadanos.

Kirchner afirmó que fue sometida a un proceso con “arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal” y cuestionó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerar que puede convertirse en una forma de limitar la participación política mediante decisiones judiciales.

Además, explicó que decidió recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU porque entiende que el debate excede el ámbito argentino y debe analizarse bajo los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

En paralelo, publicó una carta abierta en la que ratificó que continuará defendiendo su inocencia por todas las vías legales disponibles y expresó su confianza en que “la verdad termina siempre abriéndose camino”.