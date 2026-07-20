El consumo de carne vacuna cayó un 11% durante el primer semestre de 2026

Un informe de CICCRA reveló que la producción de carne disminuyó un 6,2% en comparación con el mismo período del año pasado. Mientras el mercado interno redujo su consumo, las exportaciones crecieron más del 10% impulsadas por la demanda de Estados Unidos.

El consumo de carne vacuna en la Argentina registró una caída del 11% durante el primer semestre de 2026, en un contexto de menor producción, reducción de la oferta destinada al mercado interno y precios que continúan afectando el poder adquisitivo de los consumidores.

Así lo indicó un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), que precisó que entre enero y junio se produjeron 1,428 millones de toneladas res con hueso, lo que representa una disminución del 6,2% respecto del mismo período de 2025. En términos absolutos, la producción fue 93.860 toneladas inferior a la del año pasado.

Como consecuencia, el consumo anualizado descendió a 47 kilos por habitante, un 8,2% menos que un año atrás, lo que equivale a una reducción de 4,2 kilos por persona.

La entidad señaló que la menor disponibilidad de hacienda para faena fue el principal factor de la caída, aunque el mayor peso de los animales permitió compensar parcialmente esa baja.

En contraste con el comportamiento del mercado interno, las exportaciones mantuvieron una evolución positiva. Durante el primer semestre se enviaron al exterior unas 408.600 toneladas res con hueso, un 10,2% más que en igual período de 2025.

El crecimiento de las ventas externas estuvo impulsado principalmente por la mayor demanda de Estados Unidos, favorecida por la ampliación de la cuota de exportación hacia ese mercado. Gracias a este escenario, el sector exportó cerca de 38.000 toneladas más que el año anterior.

El informe refleja una tendencia en la que la producción de carne vacuna se orienta cada vez más al mercado internacional, mientras el consumo interno continúa mostrando signos de retracción.