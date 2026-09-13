Censo aéreo 2026: registraron 1.375 ballenas francas australes en las costas de Chubut

El relevamiento realizado sobre Península Valdés contabilizó 1.375 ejemplares, entre ellos 409 crías. Los investigadores aclararon que la cifra se encuentra dentro de los valores esperables para la especie.

Un total de 1.375 ballenas francas australes, entre ellas 409 crías, fueron contabilizadas en las costas de Chubut durante el primer censo aéreo de la temporada 2026.

El relevamiento se realizó el domingo 6 de septiembre a lo largo del litoral de Península Valdés y permitió obtener una nueva fotografía de la distribución de una de las poblaciones de grandes cetáceos más importantes de la región.

El operativo estuvo a cargo de las doctoras Aylen Chalkobski y María Constanza Marchesi y del doctor Mariano Coscarella, integrantes del Laboratorio de Mamíferos Marinos (LAMAMA) del CESIMAR-CONICET. El vuelo fue realizado por el piloto Pedro Domínguez, del Aeroclub de Puerto Madryn, con el apoyo de la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes (CAPEA).

Dónde se concentraron las ballenas

La mayor cantidad de ejemplares se observó, como ocurre habitualmente durante esta época del año, en el área de El Doradillo, en las inmediaciones de Puerto Pirámides y en el golfo San José.

Además, los investigadores registraron numerosos ejemplares solitarios distribuidos en distintos sectores de la costa externa de Península Valdés.

Durante el mismo vuelo también fueron observados dos grupos de delfines oscuros en El Doradillo, una especie que habita en la región pero cuya presencia no siempre resulta fácil de detectar durante los relevamientos aéreos costeros.

Los censos permiten conocer cómo se distribuyen las ballenas francas australes a lo largo de la costa y sostener un seguimiento científico de la población a través de los años.

Por qué hubo menos ballenas que en 2025

El número registrado este año fue inferior al del censo realizado en 2025, cuando se contabilizaron 2.110 ejemplares, una cifra récord para los 25 años de relevamientos.

Sin embargo, desde el LAMAMA aclararon que la comparación no debe hacerse de manera aislada. Según explicaron los investigadores, el registro de 2026 se encuentra dentro de los valores esperables para una población de grandes cetáceos que presenta fluctuaciones naturales.

El momento del relevamiento también puede influir en el resultado. Mientras que el censo de 2025 se realizó a mediados de agosto, este año el vuelo se concretó el 6 de septiembre.

Los investigadores señalaron que, para esta época, parte de las ballenas puede haberse desplazado hacia sectores más internos del golfo Nuevo, mientras que el relevamiento aéreo se concentra sobre la franja costera.

Por ese motivo, la diferencia entre ambos años puede responder a una combinación de factores vinculados con la fecha del censo y la distribución de los animales, y no necesariamente a una disminución de la población.