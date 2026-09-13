Día del Empleado de Comercio: el feriado se trasladará al lunes 28 de septiembre

La fecha de celebración es el 26 de septiembre, pero el descanso para los trabajadores mercantiles se trasladará al lunes siguiente

Los trabajadores del sector mercantil tendrán un cambio en el calendario laboral de septiembre. El descanso correspondiente al Día del Empleado de Comercio, que se conmemora cada 26 de septiembre, se trasladará este año al lunes 28 de septiembre.

La medida fue acordada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias, en el marco del acuerdo paritario y de la autonomía colectiva.

De esta manera, para muchos trabajadores del sector se conformará un fin de semana largo, ya que el sábado 26 es la fecha histórica de celebración y el descanso legal se trasladará al lunes.

Cómo se pagará el feriado

El descanso se regirá por los alcances de la Ley 26.541. Además, el acuerdo establece que el lunes 28 de septiembre no podrá utilizarse como franco compensatorio del descanso semanal.

En caso de que un trabajador deba prestar tareas durante esa jornada, la remuneración deberá liquidarse como un día feriado trabajado, es decir, con el pago correspondiente según las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

Si el empleado no trabaja ese día, cobrará su salario habitual, sin que se aplique ningún descuento por la jornada no trabajada.

A quiénes alcanza

El beneficio alcanza a los trabajadores comprendidos dentro de la actividad mercantil, entre ellos empleados de supermercados, mayoristas, centros comerciales, locales de indumentaria, comercios de calzado, perfumerías, casas de electrodomésticos y otros establecimientos minoristas.

También incluye distintas funciones dentro de los comercios, como personal de caja, administración, salón y atención al público.

Sin embargo, no todos los trabajadores que desarrollan tareas dentro de un establecimiento comercial quedan alcanzados. Quienes pertenezcan a otros convenios colectivos de trabajo, aunque trabajen físicamente en un shopping o una gran superficie, se regirán por la normativa correspondiente a su propia actividad.

El traslado permitirá que una gran cantidad de trabajadores mercantiles tenga el descanso correspondiente al Día del Empleado de Comercio el lunes 28 de septiembre de 2026.