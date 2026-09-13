Arquitectos argentinos podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Un nuevo convenio entre entidades profesionales de Argentina y Brasil facilitará la movilidad temporal y permitirá participar en proyectos del otro país mediante un sistema de reconocimiento recíproco.

Los arquitectos argentinos podrán ejercer temporalmente en Brasil sin necesidad de revalidar su título, a partir de un histórico convenio de reconocimiento recíproco firmado entre las entidades profesionales de ambos países.

El acuerdo fue suscripto por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) y el Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) y establece un mecanismo destinado a facilitar la movilidad profesional entre Argentina y Brasil.

El nuevo marco permitirá que arquitectos y urbanistas de ambos países puedan desarrollar proyectos y ejercer temporalmente en el territorio del otro, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las entidades profesionales.

Cómo funcionará el reconocimiento

Para acceder al régimen, se verificará la matrícula y los antecedentes profesionales de cada arquitecto mediante un intercambio de información entre las instituciones de Argentina y Brasil.

De esta manera, los profesionales argentinos tendrán la posibilidad de participar en proyectos en Brasil sin atravesar el proceso tradicional de revalidación de su título. La misma posibilidad estará disponible para los profesionales brasileños que quieran desarrollar actividades temporales en Argentina.

Desde FADEA destacaron que el convenio permitirá simplificar trámites y reducir las barreras que hasta ahora dificultaban la movilidad profesional entre ambos países.

“Este convenio simplifica trámites y elimina barreras que hasta ahora dificultaban la movilidad entre Argentina y Brasil”, señaló César David Ray, presidente de FADEA.

Un acuerdo construido durante dos años

La iniciativa fue el resultado de dos años de trabajo entre las instituciones profesionales de ambos países y contó con el consenso de las 22 entidades que integran FADEA en todo el territorio argentino.

También participó del proceso el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU).

Ana Poliotto, secretaria general de FADEA, destacó el carácter federal del acuerdo y señaló que las entidades que integran la federación pudieron consensuar una posición común sobre la movilidad profesional.

El objetivo es que el nuevo mecanismo pueda convertirse en una herramienta para arquitectos y arquitectas de distintas provincias que busquen ampliar su actividad profesional y participar en proyectos fuera del país.

También habrá cooperación profesional y cultural

Además del convenio de reconocimiento recíproco, las instituciones firmaron una Carta de Intención para profundizar la relación entre las entidades de Argentina y Brasil.

El documento contempla una agenda permanente de cooperación, con reuniones periódicas, acciones de investigación y formación profesional, además de programas de intercambio cultural y profesional.

También se prevén iniciativas vinculadas con el turismo técnico-profesional, patrimonial e histórico, proyectos interinstitucionales, publicaciones conjuntas y otras acciones destinadas a promover el desarrollo de la Arquitectura y el Urbanismo.

El convenio y la Carta de Intención abren así una nueva etapa de integración profesional entre Argentina y Brasil, con mayores posibilidades de movilidad, intercambio y cooperación para los profesionales de ambos países.