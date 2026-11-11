“Argentina, levántate y camina”: el mensaje del Papa ante una multitud en Luján

León XIV cerró su visita a la Argentina con una misa multitudinaria en Luján. Ante más de dos millones de fieles, pidió reconciliación y solidaridad.

El papa León XIV concluyó este miércoles su visita oficial a la Argentina con una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ante una convocatoria estimada en más de dos millones de personas, pidió a los argentinos superar las divisiones, reconciliarse con su historia y construir puentes de caridad frente a la pobreza, la falta de trabajo y otras dificultades sociales.

La celebración fue el último acto de su agenda en el país antes de partir rumbo a Perú. El pontífice llegó a bordo del papamóvil y recorrió las últimas cuadras entre los fieles que se habían concentrado en los alrededores del santuario. Al descender, fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Antes de comenzar la misa, León XIV bendijo a niños y niñas con discapacidad que se acercaron a saludarlo. Para la ceremonia eligió una casulla celeste y blanca, en referencia a los colores del manto de la Virgen de Luján y de la bandera argentina.

El mensaje del Papa frente a la pobreza y la falta de trabajo

Durante su homilía, León XIV propuso cuatro ejes para la vida cristiana: reconciliación, iluminación a través de la Palabra de Dios, comunión y misión. Desde ese recorrido, hizo referencia a las dificultades que atraviesan numerosas familias y comunidades.

“Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares”, expresó.

Frente a ese escenario, convocó a reconocer los errores, pedir perdón y avanzar en procesos de reconciliación. También planteó la necesidad de recuperar la esperanza y construir un futuro en el que el amor prevalezca por encima de los enfrentamientos.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, sostuvo.

El pontífice también recordó el episodio bíblico de los discípulos de Emaús y señaló que las Escrituras pueden servir como guía en momentos de incertidumbre y desaliento. “La Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino”, afirmó.

“Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados”

La solidaridad ocupó otro lugar central en el mensaje. León XIV pidió que la comunión cristiana se traduzca en acciones concretas y mencionó especialmente a los pobres, los migrantes, los enfermos y las personas privadas de la libertad.

“Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados”, remarcó ante la multitud.

En esa línea, destacó los gestos cotidianos de quienes trabajan para sostener a sus familias, acompañan a un familiar enfermo o comparten su tiempo con alguien que necesita ayuda. Para el Papa, la caridad no depende de grandes acciones, sino también de esos actos que sostienen la vida comunitaria.

Hacia el final de la homilía, convocó a anunciar el Evangelio mediante palabras y obras de bien. Fue entonces cuando pronunció una de las frases más destacadas de la jornada: “Argentina, levántate y camina”.

El recuerdo de Francisco en la casa de la Virgen de Luján

En uno de los pasajes más emotivos de la celebración, León XIV recordó al papa Francisco y su especial devoción por la Virgen de Luján, a quien llamaba la “Patroncita morena”.

El pontífice evocó las palabras que su antecesor solía utilizar al despedirse: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

También dirigió una oración a la patrona de la Argentina y recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, fecha de la festividad de Nuestra Señora de Luján.

“Madre de Luján: mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta”, expresó. Luego pidió que acompañara su misión apostólica y el camino del pueblo argentino.

“Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad”, manifestó en el tramo final de la celebración.

Dirigentes políticos acompañaron la misa multitudinaria

La ceremonia también reunió a referentes políticos y sindicales, principalmente de la provincia de Buenos Aires.

Entre los asistentes estuvieron el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el diputado nacional Máximo Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa.

También participaron funcionarios bonaerenses, legisladores, intendentes y dirigentes sindicales, entre ellos Carlos Bianco, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Juan Grabois y Roberto Baradel. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también estuvo presente.

La visita a los detenidos de Devoto antes de partir hacia Perú

La última jornada de León XIV en la Argentina había comenzado en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde se reunió con 69 personas privadas de la libertad. Durante el encuentro escuchó los testimonios de tres internos y les pidió que consideraran el tiempo de detención como una oportunidad para reconstruir sus vidas y recuperar los vínculos con sus familias y la sociedad.

“Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, expresó.

Además, reclamó condiciones de detención que favorezcan la recuperación y la reinserción, y pidió proteger a niños y jóvenes de las redes criminales.

Después de la misa en Luján, el Papa tenía previsto trasladarse a Ezeiza para emprender el viaje hacia Lima, Perú. Su despedida de la Argentina estuvo marcada por un mensaje de unidad, reconciliación y compromiso con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Antes de concluir, dejó una última expresión para el país: “Hasta siempre, mi querida Argentina”.